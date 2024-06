Prefeitura de VR paga primeira parcela do 13º salário do funcionalismo nesta quarta (12)

Volta Redonda – A Prefeitura de Volta Redonda realiza na quarta-feira (12), o pagamento da primeira metade do 13º salário aos servidores do município. Cerca de 11,5 mil funcionários públicos receberam um total aproximado de R$ 18 milhões, de acordo com a Secretaria Municipal de Fazenda (SMF).

“Pelo quarto ano seguido conseguimos antecipar a primeira parcela do 13º, graças ao trabalho de recuperação das finanças públicas que a equipe da prefeitura vem implementando nos últimos anos. Mesmo com todas as dificuldades, como queda de receitas, inclusive a do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), conseguimos reorganizar e colocar em dia as contas públicas”, frisou o prefeito Antônio Francisco Neto, lembrando que em 2021, quando reassumiu a prefeitura, o governo municipal antecipou a primeira metade do 13º salário para setembro; no ano seguinte, para julho; e, em 2023, para junho.

“E muito disso também só foi possível graças a parcerias como a do Governo do Estado, que, por meio do governador Cláudio Castro, tem acreditado em Volta Redonda e direcionado investimentos e melhorias para nossa cidade”, acrescentou o prefeito.

Segundo a Secretaria de Fazenda, somando o pagamento de parte do 13º e os salários de janeiro a maio deste ano, a administração municipal já pagou aproximadamente R$ 240 milhões ao funcionalismo público em 2024, movimentando a economia da cidade.

Benefícios e reajustes

Além das folhas salariais pagas em dia – desde o retorno da atual gestão – e a antecipação de metade do 13º, o funcionalismo público de Volta Redonda também foi beneficiado este ano com o segundo reajuste salarial consecutivo (o primeiro foi em fevereiro de 2023). O salário-base de aproximadamente 5 mil servidores (ativos e inativos) foi reajustado em 7%, maior que o salário mínimo nacional (6.97%).

Outros cerca de 3,5 mil funcionários públicos já haviam sido beneficiados no início do ano com a equiparação do salário-base ao piso implantado pelo Governo Federal. Com esses reajustes, segundo a Secretaria Municipal de Administração, nenhum servidor recebe menos que R$ 1.962 (39% a mais que o salário mínimo), considerando verbas fixas.

Ainda em 2024, o governo municipal também concedeu aumento do valor do auxílio-alimentação – passando para R$ 350 (aumento de 40%) – e criou a cesta-básica para aposentados e pensionistas (também no valor de R$ 350).

“Quero agradecer mais uma vez aos servidores que nos ajudam diariamente a atender a população e a cuidar da nossa cidade. Sabemos que ainda há muito o que fazer, mas já conquistamos algumas melhorias e vamos continuar trabalhando por mais. O funcionalismo merece. Parabéns a todos pelo esforço para tornar Volta Redonda a cidade em que sonhamos viver”, afirmou Neto.