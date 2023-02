Prefeitura de VR vai disponibilizar imagens do trânsito pelo celular - Diário do Vale

Matéria publicada em 12 de fevereiro de 2023, 11:06 horas

Aplicativo está em fase de experimento e deve ser liberado ainda na primeira quinzena deste mês

Volta Redonda – Os moradores de Volta Redonda poderão em breve receber imagens do trânsito da cidade pelo próprio celular, por meio de aplicativo. A previsão é que o serviço esteja disponível ainda na primeira metade do mês, assim que a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) e EPD (Empresa de Processamento de Dados) finalizarem a instalação das 700 câmeras de monitoramento.

Segundo o secretário de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, a fase de experimento do aplicativo está na fase final. Quando estiver operacional, o app permitirá que a população tenha acesso às câmeras entre as 6h às 20h. “As câmeras dome (…) possuem zoom óptico, se movimentam por 360 graus e podem ser controladas de forma remota, por meio de uma central de videomonitoramento; principalmente as instaladas nos grandes centros para facilitar a mobilidade urbana. Isso vai ajudar a população a se programar melhor na hora de sair de casa”, comentou Luiz Henrique.

Estrutura ampliada

Os equipamentos fazem parte do projeto “Cidade Monitorada”, que conta também com câmeras fixas e OCR (que faz leitura de placas), registrando o cotidiano das ruas, praças e acessos da cidade. Essas imagens também alimentarão o Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) e as bases integradas de segurança, na Vila Santa Cecília, Retiro, Aterrado, além das novas que serão inauguradas nos bairros Jardim Belvedere, Sessenta, Vila Rica, Rio das Flores e Roma.

“Teremos 70 barreiras eletrônicas que farão a leitura de placas dos veículos. Isso significa que as forças de segurança de Volta Redonda terão acesso a informações do veículo e do proprietário inscritos no banco nacional de segurança pública”, disse Luiz Henrique.

Ainda de acordo com o secretário, o objetivo é chegar a mil câmeras, recuperando também as já existentes na cidade.

“Estamos terminando esta primeira fase, para depois fazer manutenção nas antigas e poder avançar. Além disso, estamos com mais efetivo de segurança nas ruas, graças à operação ‘Segurança Presente’ e ao Proeis (Programa Estadual de Integração na Segurança), então a gente acredita que, de forma planejada, vamos conseguir tornar Volta Redonda uma cidade mais segura”, garantiu Luiz Henrique.

O prefeito Antonio Francisco Neto destacou os últimos investimentos feitos pelo Poder Público e o que a cidade pode esperar para o futuro.

“Investimos no ‘Segurança Presente’, no Proeis, que será expandido para outros bairros; na instalação de um Batalhão de Ações com Cães (BAC), no Roma, que em breve estará em funcionamento. Queremos fazer de Volta Redonda uma cidade referência para outras na segurança pública e estamos trabalhando muito para isto”, disse Neto.