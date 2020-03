Prefeitura desmente morte por coronavírus em Resende

Matéria publicada em 21 de março de 2020, 13:49 horas

Resende – Na manhã deste sábado (21) a notícia de uma morte pelo novo coronavírus em Resende circulou pelas redes sociais. Com a imagem do site “Bem estar” a publicação dizia que a vítima era um jovem de 24 anos.

O DIÁRIO DO VALE entrou em contato com a prefeitura de Resende que afirmou através da Secretaria Municipal de Comunicação Social e Eventos, que se trata de uma notícia falsa. Reforçando ainda que todos os dados sobre o coronavirus serão sempre transmitidos com transparência.