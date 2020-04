Prefeitura distribui máscaras descartáveis em Angra dos Reis

Matéria publicada em 24 de abril de 2020, 09:57 horas

Angra dos Reis – Com a obrigatoriedade do uso de máscaras descartáveis nas ruas, a prefeitura de Angra dos Reis está distribuindo os EPIs (Equipamentos de Proteção Individuais) para os moradores. As entregas iniciaram nesta semana com agentes da saúde percorrendo pelos principais locais de aglomeração do Centro, como pontos de ônibus, filas de bancos e casa lotéricas. O trabalho também ocorre nos bairros Parque Mambucaba, Frade, Japuíba, Jacuecanga e Monsuaba.

Os moradores também estão recebendo higienização com álcool em gel 70%, além das máscaras e orientações sobre a maneira correta de utilização.

– Achei ótima a iniciativa da prefeitura para proteger o povo de Angra. Muitas pessoas não têm condições de comprar máscaras, e receber uma é algo muito bom – comentou a moradora da Caputera I, Ideilda Batista.

O secretário de Saúde, Rodrigo Mucheli, reforçou a importância do uso de máscaras neste período de pandemia.

– Quem tem a necessidade de sair de casa deve usar a máscara para evitar o contágio do coronavírus. Ele é um vírus respiratório e, por isso, existe a necessidade desta proteção. Quando as duas pessoas estão utilizando máscara, tanto a infectada quanto a não infectada, a chance da contaminação é de apenas 1,5% – explicou o secretário.

Ele também alertou sobre a necessidade do descarte correto. O morador deve depositar a máscara dentro de um saco plástico e amarrar para impedir que o vírus contamine outras pessoas.

O prefeito Fernando Jordão orientou que também podem ser usadas máscaras de confecção caseira, conforme as orientações do Ministério da Saúde.

– A prefeitura vai distribuir máscaras nas ruas de todo o município, mas não temos como distribuir para toda a população. É importante que aqueles que possam, assim como as empresas, comprem as máscaras produzidas pelas artesãs e pelos artesãos da nossa cidade. Isso vai gerar renda para quem produz e ajudar na proteção das pessoas – concluiu o prefeito.