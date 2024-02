Prefeitura e agricultores discutem produção em Angra

Angra dos Reis – A Secretaria de Agricultura, Aquicultura e Pesca da Prefeitura de Angra realizou na manhã desta terça-feira (6), um café com agricultores que fazem parte do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae). Por meio do programa, eles são fornecedores de gêneros alimentícios para a merenda escolar da rede municipal de educação.

O objetivo principal do encontro foi ouvir os agricultores, avaliar como está a cadeia de produção dos fornecedores e alinhar políticas públicas por meio das quais a Secretaria de Agricultura do município possa dar suporte a essa produção. O setor apoia os agricultores com fornecimento de sementes, auxílio técnico, preparo do solo, com cessão do trator agrícola e seus implementos etc.

São 24 contratos pelo Pnae para fornecimento às escolas, dentre agricultores familiares individuais de Angra, além de uma cooperativa de Paraty e uma associação de produtores de Barra Mansa. Eles fornecem gêneros como banana-prata in natura, banana-passa, aipim, palmito in natura, abobrinha, batata-doce, cenoura, couve e inhame.

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) envolve a destinação de recursos financeiros federais para atender os estudantes matriculados em todas as etapas e modalidades da educação básica. Seu propósito é contribuir para o crescimento e desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar e a formação de hábitos alimentares saudáveis dos alunos, por meio de ações de educação alimentar e nutricional e da oferta de refeições que atendam às suas necessidades nutricionais durante o período letivo.

Além de possibilitar uma alimentação saudável nas escolas, o Pnae também contribui para a geração de trabalho e renda no campo, para agricultores familiares e empreendedores rurais do município.

– O Pnae desempenha um papel de extrema importância no apoio à distribuição da produção agrícola de Angra dos Reis. O governo municipal está comprometido em atender de maneira eficaz à crescente demanda de compra dos produtos de nossos agricultores, incentivando o desenvolvimento da agricultura local. E a Secretaria de Agricultura está sempre empenhada no fomento à produção agrícola de Angra, apoiando os agricultores no que for possível e com especial atenção à agricultura familiar – disse Wagner Junqueira, secretário de Agricultura, Aquicultura e Pesca.

A projeção da Secretaria de Agricultura é de que o valor investido na compra dos produtos fique em torno de R$ 2 milhões, desde o segundo semestre do ano passado, quando o contrato começou, até o final do ano letivo de 2024.

– Comprando a merenda escolar do agricultor local, a gente faz com que o dinheiro circule na cidade, gere emprego e fortaleça a agricultura familiar de Angra, para que os agricultores possam produzir mais e vender mais. Estamos somando esforços para ampliar a produção e cadastrar mais agricultores locais para participarem de outros editais – disse Leandro Silva, secretário-executivo de Agricultura, Aquicultura e Pesca.