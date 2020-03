Prefeitura e Estado criam Centro de Infectologia para atender casos de coronasvírus

Matéria publicada em 22 de março de 2020, 13:15 horas

Barra Mansa – O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable e a Secretaria de Saúde do Estado colocam em funcionamento o Centro de Triagem de Infectologia, que fiará na antiga UPA da Região Leste. O local terá a possibilidade de abrigar até 15 leitos para receber pessoas que tiverem a confirmação da doença. O início das obras de adequações estão previstas para começar nesta segunda-feira, dia 23.

Segundo Drable, as contratações já foram iniciadas no sábado. “O espaço será uma retaguarda para a Santa Casa. Estamos agindo de modo a dar um suporte à unidade. Além de garantirmos um local onde as pessoas que tiverem a identificação do vírus tenham um atendimento adequado”, disse.

A falta de Equipamento de Proteção Individual (EPI) é uma realidade no Brasil e no município não é muito diferente. O prefeito levantou a preocupação, pois a rede de saúde estava necessitando de máscaras, porém não está sendo possível encontrar no mercado. “Recebi uma ligação do presidente da Saint Gobain e ele me perguntou se estávamos precisando de algo, imediatamente disse que sim, de máscaras. Ele nos disponibilizou cinco mil. Isso nos garante um tempo maior para adquirir outras”, informou.

Drable ainda fez um apelo. “Peço aos empresários que suspenderam suas atividades, que ofereçam suas máscaras a Secretaria de Saúde. Nós vamos até vocês para buscá-las”, completou.

Ainda neste sábado, 21, o prefeito se reuniu com quase todos os donos de mercados do município, com o objetivo de discutir algumas ações. “A primeira coisa que falamos foi em relação a saúde dos funcionários. Vamos fornecer máscaras para os atendentes no caixa, por conta do contato mais direto com o público”, garantiu.

Rodrigo disse que para garantir a segurança do consumidor, foi de comum acordo entre os presentes seguirem algumas recomendações, que futuramente podem tornar determinações. “Menores de 12 anos não devem ir aos mercados e as pessoas devem manter o distanciamento um do outro de 1,50 metros”, orientou.

O prefeito ainda reforçou um apelo. “Vamos pensar mais no próximo, vamos doar sangue. Nossos bancos estão vazios na Santa Casa, façam isso e depois retornem a suas casas”, solicitou.

O Hemonúcleo de Barra Mansa, funciona em anexo a Santa Casa e as doações acontecem de segunda a sexta-feira, da 07 às 11 horas.