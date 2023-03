Prefeitura e Estado retomam obras de asfaltamento em Volta Redonda - Diário do Vale

Matéria publicada em 9 de março de 2023, 08:14 horas

Volta Redonda – As obras de recapeamento asfáltico foram retomadas na Rodovia dos Metalúrgicos, em Volta Redonda. Os serviços ocorrem do trevo do Cemitério Portal da Saudade até o Mergulhão Marco Antônio dos Reis – nas proximidades do Hospital São João Batista (HSJB), na Colina. Em seguida, as equipes vão se deslocar para a São Geraldo.

As obras ocorrem através de uma parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado. Os serviços são fiscalizados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI).

– Estamos na etapa de troca de solo. A previsão é que os trabalhos prossigam pelos próximos dias e que a fresagem ocorra já na semana que vem, cobrindo com massa asfáltica. Faremos todo o trecho até o mergulhão e depois vamos para a Rua Capitão Benedito Lopes Bragança, a principal do bairro São Geraldo – explicou a secretária municipal de Infraestrutura, Poliana Moreira.

O avanço do recapeamento asfáltico está condicionado diretamente ao bom tempo. Em caso de chuvas, os serviços precisarão ser paralisados, já que o material aplicado e compactado em contato com a água da chuva perde sua capacidade de resistência e aderência.

Outras frentes

Além das obras na Rodovia dos Metalúrgicos, outras duas frentes de asfaltamento devem ser abertas nos próximos dias. Uma delas será no bairro Roma e outra no Santo Agostinho.

– As empresas já estão mobilizando o maquinário para iniciar estas duas frentes. No Roma, será feito também um trabalho grande de drenagem antes do asfalto cair, para que a obra tenha efetiva durabilidade. Mesmo com as chuvas, que atrapalham muito, vamos iniciar as melhorias – disse Poliana.

As obras no Santo Agostinho também fazem parte de um convênio com o Governo do Estado e a pavimentação no Roma, nesta fase, será iniciada a partir de uma emenda parlamentar.