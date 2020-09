Prefeitura e PM realizarão ações para coibir atos de infrações e violência em praças de Pinheiral

Matéria publicada em 18 de setembro de 2020, 11:39 horas

Pinheiral – Em reunião com a comandante do 28º Batalhão da Polícia Militar, a tenente-coronel Andréia Campos, e o prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa, foi definido que serão realizadas ações para coibir atos de infrações e violência, tendo em vista, a Covid-19, nas Praças Brasil e Teixeira Campos, no centro do município. Ficou definido que nesses locais ficará proibido o trânsito de veículos, de 18h a meia-noite. As exceções são para moradores, comerciantes e motoboy.

A ação tem previsão de ser realizada até o final do ano e envolverá policiais militares, agentes da fiscalização e postura do Departamento Municipal de Transporte e Trânsito. O cadastramento para o acesso dos moradores nesses horários será feito pelo Departamento Municipal de Transporte e Trânsito.

Sem mortes há mais de um mês

De acordo com os boletins epidemiológicos das últimas semanas apontam que Pinheiral não tem novos óbitos de Pinheiral há mais de um mês. Isso permitiu que após as medidas adotadas pela prefeitura, novos decretos de flexibilização fossem emitidos para comércios, bares e igrejas seguindo as todas recomendações da OMS (Organização Mundial da Saúde).