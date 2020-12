Prefeitura emite nota desmentindo informações sobre retorno às aulas em Barra Mansa

Matéria publicada em 21 de dezembro de 2020, 11:28 horas

Barra Mansa – A prefeitura de Barra Mansa emitiu nota nesta manhã de segunda-feira, 21, informando que o retorno das atividades escolares, previsto para o dia 1º de fevereiro, só vai acontecer após a homologação judicial, dependendo da situação da pandemia no município, de acordo com o decreto 10.040 do dia 08 de dezembro de 2020.

A nota esclarece ainda que a vice-prefeita Fátima Lima, não deu entrevista abordando tal assunto e que as informações, que circulam nas redes sociais, em relação ao retorno às aulas, são inverídicas.