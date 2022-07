Prefeitura entrega melhorias em rotatória na Rodovia dos Metalúrgicos

Matéria publicada em 16 de julho de 2022, 08:50 horas

Local, entre o Jardim Belvedere e o shopping, recebeu novo asfalto e, ao longo da via, foi instalada iluminação de LED

Volta Redonda- A Prefeitura de Volta Redonda entregou na noite de sexta-feira, 15, as melhorias na rotatória entre o bairro Jardim Belvedere e o shopping Park Sul, na Rodovia dos Metalúrgicos. A cerimônia, dentro da programação do aniversário da cidade, marcou a conclusão da aplicação do novo asfalto em torno da rotatória e também inaugurou a iluminação pública de LED ao longo da via.

O vice-prefeito Sebastião Faria esteve no local e afirmou que a próxima etapa prevê a substituição do asfalto no trecho que vai até o Mergulhão, no bairro São Geraldo.

“Estamos trabalhando para que as pessoas voltem a ter orgulho de morar em Volta Redonda e para receber bem todos que aqui chegarem. A cidade se transformou em um canteiro de obras para, num futuro próximo, voltar a ser o lar que a sua população merece”, falou.

O prefeito Antonio Francisco Neto destaca que grande parte dos investimentos que têm permitido a reconstrução de Volta Redonda são provenientes da parceria com o Governo do Estado do Rio, como as obras para implantação do novo asfalto neste trecho da Rodovia dos Metalúrgicos. “Seremos eternamente gratos”, afirmou Neto.

A rotatória também ganhou o painel “Eu Amo Volta Redonda”, com iluminação direcionada e tratamento paisagístico executado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI). O novo cartão postal dá as boas-vindas a visitantes que chegam à cidade vindo pela Rodovia Presidente Dutra, em direção ao Centro.

De acordo com o diretor-presidente do Saae, Paulo Cezar de Souza, que teve a ideia de instalar o painel, que ficava em outro ponto da cidade com menos visibilidade, agradeceu à secretária de Infraestrutura, Poliana Gama, e ao diretor do Departamento de Iluminação Pública, Edmar Borges, pelo empenho na colocação e iluminação do painel. “É um presente para os moradores que podem voltar a se orgulhar do município”, disse.

Também prestigiaram a cerimônia presidentes de associação de moradores de bairros que ficam às margens da Rodovia dos Metalúrgicos. Marquinho Motorista, do Samoa; Dayane Carla da Silveira, do Vivendas do Lago e Francisco Werneck Neto, do Village Sul.

Rodovia ganha iluminação de LED

A Rodovia dos Metalúrgicos foi beneficiada com a substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED como parte do Plano de Mobilidade Urbana do município. A ação, iniciada em agosto do ano passado, já garantiu a instalação de quase 3,5 mil novas lâmpadas.

Pelo Plano de Mobilidade Urbana, toda a cidade será atendida com cerca de 27 mil pontos de iluminação novos. Ao final da troca das lâmpadas, a economia será de 50% nos custos com iluminação. A redução está atrelada à tecnologia da luz de LED, que possibilita menor necessidade de manutenção, por serem mais duráveis. A nova iluminação ainda garante mais segurança para pedestres e motoristas.