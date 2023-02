Prefeitura entrega obras de reforma da Escola Municipal de Paraty - Diário do Vale

Matéria publicada em 17 de fevereiro de 2023, 07:34 horas

Unidade foi totalmente revitalizada, recebendo serviços de paisagismo e instalações de parque infantil

Paraty – O prefeito de Paraty, Luciano Vidal, entregou nesta quinta-feira (17), as obras de reforma da Escola Municipal Cilencina Rubem Mello, no bairro Barra Grande. A unidade foi totalmente reformada, recebendo serviços de paisagismo. No local também foi instalado um parque infantil.

A entrega faz parte de uma série de obras que estão sendo realizadas para comemorar os 356 anos de Paraty, que completa mais um ano de emancipação no dia 28 de fevereiro.

“Mais uma grande entrega na nossa educação municipal, dentro do calendário de eventos e inaugurações do mês de aniversário da cidade. A comunidade da Barra Grande recebeu a escola Cilencina Rubem Mello totalmente reformada, além do parquinho infantil e dos serviços de paisagismo na unidade. Bons ventos para a educação na Barra Grande e em todo o nosso município”, celebrou Luciano Vidal.