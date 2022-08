Prefeitura entrega reforma e melhorias em área de lazer no Santo Agostinho

Matéria publicada em 13 de agosto de 2022, 22:49 horas

Volta Redonda – A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), entregou aos moradores do bairro Santo Agostinho, a Praça e Quadra Poliesportiva Valdemar Quirino de Paula, na manhã deste sábado, 13. A área de esporte e lazer, que fica na Rua B, na Vila Harmonia, passou por reforma geral e está pronta para receber as famílias.

Além de reparos na infraestrutura e pintura geral, a praça recebeu novos brinquedos, mais mesas para jogos de tabuleiro e bancos; a quadra foi pintada com a demarcação para jogos diversos e também houve a troca do alambrado. O local ainda recebeu tratamento paisagístico e iluminação.

A inauguração contou com a presença do prefeito Antônio Francisco Neto, da secretária de Infraestrutura, Poliana Moreira, do presidente da associação de moradores do Jardim das Américas, ao qual a Vila Harmonia faz parte, Laércio Rodrigues e familiares do homenageado com o nome da praça. “Meu pai foi um grande pai para todos os seus oito filhos. Obrigado ao prefeito pela obra e estamos muito satisfeitos pela homenagem”, disse Carlos Borges de Paula, um dos filhos. Além dos filhos, estavam presentes netos e sobrinhos.

O nome do Sr. Waldemar foi indicado para nomear a praça, pois era ele quem cuidava do campinho de terra que havia ali antes da área ser transformada pela prefeitura, segundo o presidente da associação de moradores. “Esta família é grande e de pessoas boas. E a homenagem é justa, pois é um espaço que leva o nome de um grande homem do nosso bairro. Obrigado ao Neto pela obra, que foi feita pela SMI em tempo recorde”, disse Laércio.

A secretária de Infraestrutura, Poliana Moreira, aproveitou para agradecer a equipe de sua secretaria pelo empenho em realizar a obra. “Fizemos esta reforma em quatro dias. Saímos tarde daqui todos os dias e, por isso, agradeço a dedicação de cada funcionário da SMI, que pegam firme no trabalho”, disse ela, interrompida pela prefeito, para pedir uma salva de palmas à equipe. “Esta reforma foi uma das primeiras com a participação das meninas do projeto “Mulheres Mãos à Obra”, contratadas no início do mês pela SMI”, destacou Poliana.

O prefeito Neto elogiou a equipe da SMI por estar usando uma camisa com o escrito da principal ação de seu governo “Reconstruindo VR”. “Quando assumi a prefeitura, encontrei o funcionalismo com três salários atrasados, devíamos R$ 50 milhões à Light e R$ 200 milhões à fornecedores. Mas em dois meses, consegui colocar o pagamento dos servidores em dia, e de lá pra cá nunca atrasamos nenhum dia, pelo contrário, pagamos antes de virar o mês. E, assim, será até final do governo. E todos os outros pagamentos estão em dia”, salientou o prefeito.

E completou “E de mãos dadas com os governos estadual e federal temos quase R$ 500 milhões em obras sendo realizadas na cidade. E vamos trocar todas as lâmpadas públicas para Led em todo o bairro Santo Agostinho”, discursou o prefeito, que agradeceu a permissão da família pela homenagem ao Sr. Waldemar.