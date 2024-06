Prefeitura finaliza obras em entorno do terminal rodoviário da Jacuecanga

Angra dos Reis – A Secretaria de Urbanização, Parques e Jardins entregou, neste sábado (29), a revitalização do entorno do Terminal Rodoviário Cornelis Verolme, na Jacuecanga. A obra visa a melhora da mobilidade, o ordenamento e o lazer dos moradores.

O evento foi acompanhado de perto pelos moradores do bairro, juntamente com o prefeito de Angra, Fernando Jordão, secretários da Prefeitura, vereadores e pelos pastores Dorvalino Pereira, Toninho, Dirceu Oliveira e o bispo Abner Ferreira.

“A Jacuecanga está ganhando uma área de lazer totalmente revitalizada, com espaço para as crianças se divertirem e para os trabalhadores do bairro passarem seu tempo livre. Antes degradado, esse espaço se transformou em um local para reunir as famílias, digno de todos os moradores e trabalhadores do bairro”, afirmou o prefeito Fernando Jordão.

Entre as principais intervenções, está a criação de um estacionamento que acomoda carros, motos e bicicletas. A implementação busca facilitar o acesso ao terminal, beneficiando moradores e visitantes que utilizam o local.

“Estamos entregando a revitalização de todo o terminal rodoviário. A área, que antes estava degradada e com necessidade de ordenamento, foi totalmente adaptada para os carros, motos e bicicletas. Também estamos entregando uma praça com área de lazer, pensando em todos que passam pelo bairro. Sempre focando na acessibilidade e segurança para os usuários”, comentou a secretária de Urbanização, Parques e Jardins, Beth Brito.