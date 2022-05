Prefeitura inicia cadastramento de pescadores e piscicultores do município

Matéria publicada em 5 de maio de 2022, 18:29 horas

Itatiaia- A Prefeitura de Itatiaia, através da Secretaria de Habitação, Agricultura e Regularização Fundiária iniciou o recadastramento dos pescadores e piscicultores do município. A iniciativa visa cumprir a obrigação legal do recadastramento anual no Registro Geral de Pesca (RGP), do Governo Federal, com o prazo máximo até 30 de setembro.

De acordo com a secretaria, qualquer pescador que não esteja cadastrado no Registro Geral de Pesca, também poderá fazê-lo, porém somente os pescadores já cadastrados terão acesso ao Seguro Defeso, serviço que permite ao pescador profissional artesanal solicitar ao INSS o pagamento do benefício de Seguro-Desemprego do Pescador Artesanal quando fica impedido de pescar em razão da necessidade de preservação das espécies.

Para fazer o Registro Geral de Pesca é preciso apresentar os seguintes documentos: RG ou CNH, CPF, Título de eleitor, Comprovante de Residência ou Declaração de Residência, PIS/PASEP ou NIS/NIT e foto 3×4.

O Registro Geral de Pesca também pode ser realizado por meio da internet através do linkSisRGP (agricultura.gov.br)

Além do RPG, os pescadores e piscicultores do município também podem fazer o cadastro municipal, que é realizado apenas de forma presencial na Secretaria de Habitação, Agricultura e Regularização Fundiária. Para isso é preciso apresentar RG e CPF. A finalidade do cadastro municipal é a implantação de projetos que beneficiem os profissionais.

Ambos os cadastramentos presenciais acontecem de segunda a sexta-feira, das 8h às 12 horas e de 13h30 às 17 horas, na sede da Secretaria, localizada na Rua Vitória Sócrates, nº156, Vila Martins. Informações pelo telefone 24 3352-1439.