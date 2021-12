Prefeitura inicia distribuição de frangos e panetones para alunos da rede pública de ensino

Matéria publicada em 21 de dezembro de 2021, 17:01 horas

Produtos poderão ser retirados até a próxima quinta-feira na Ilha São João

Volta Redonda – O espírito natalino estava presentes nessa terça-feira, dia 21, na Ilha São João, para as famílias dos alunos da Rede Pública de Ensino que começaram a receber os frangos e panetones que estão sendo distribuídos para os 36 mil estudantes do município durante a semana.

Os produtos completam o kit alimentação, que vem sendo entregue nas unidades escolares desde a semana passada. As escolas foram divididas em três grupos e as entregas vão até quinta-feira, dia 23. De acordo com o cronograma divulgado pela Secretaria Municipal de Educação (SME), alunos de 33 escolas municipais serão beneficiados nesse primeiro dia.

A secretária municipal de Educação, Therezinha Gonçalves, a Tetê, participou da entrega desde as primeiras horas da manhã e destacou a importância da iniciativa. – É gratificante ver o sorriso no rosto das pessoas e mais ainda saber que estamos ajudando a dar um fim de ano com mais dignidade para todos os nossos alunos -, disse.

O kit está sendo entregue das 9h às 18h, por meio da apresentação de um voucher que é distribuído nas escolas, na retirada da cesta. A Ilha São João foi escolhida devido à necessidade de manter o frango em local refrigerado, visto que o alimento é perecível.

Asuelen Oliveira Santos, 38 anos, moradora do bairro Niterói, mãe da Maria Eduarda de 8 anos, estudante da Escola Municipal São Francisco de Assis chegou cedo à Ilha São João para participar da entrega.

– Essa iniciativa da prefeitura é muito válida. Tenho certeza que muitas famílias não teriam nem um frango na mesa para comer nas festas de final do ano. Para algumas crianças pode ser apenas um frango, para outras é praticamente uma ceia completa. É o que elas vão ter. Temos que ser grato por tudo isso que estamos recebendo da prefeitura -, disse Asuelen.

Érika de Paula, 36 anos, moradora do Vale Verde, mãe de duas crianças que estudam na escola Octacillia Stockler Mendonça também estava na Ilha São João. – Isso significa que vamos ter uma ceia como jamais sonhamos. É um momento para comemorar, depois de um ano tão difícil. Estamos agradecidos -, disse emocionada.

Com um investimento de R$ 3,7 milhões, os kits e frangos foram comprados com verba do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), enquanto o panetone está sendo dado pela própria prefeitura.

Confira abaixo o cronograma de entrega de frangos e panetone para os próximos dias:

GRUPO 2 – DIA 22 (9H ÀS 18H)

C.M. JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS

C.M. NOSSO ESPAÇO

C.M. TEMPO DE CRIANÇA

C.M.E.I. GERALDA PEREIRA LOPES

C.M.E.I. MADRE TEREZA DE CALCUTÁ

C.M.E.I. MONTEIRO LOBATO

C.M.E.I. PROFª MARIANA APARECIDA VIEIRA BRESSAN

C.M.E.I. VERA LUCIA SILVEIRA BRAGA

COLÉGIO DELCE HORTA DELGADO

COLÉGIO JOÃO XXIII

E.M. ENG. SÉRGIO DE A. ROCHA

E.M. JAYME DE SOUZA MARTINS

E.M. LIONS CLUB

E.M. MAESTRO FRANKLIN DE C. JÚNIOR

E.M. MARIA CARRARO

E.M. MARIA JOSÉ CAMPOS COSTA

E.M. PAULO VI

E.M. PREFEITO JOSÉ JUAREZ ANTUNES

E.M. PROF. LUIZ CANTANHEDE

E.M. PROF. LUND FERNANDES VILLELA

E.M. PROF. WALDYR AMARAL BEDÊ

E.M. WANDIR DE CARVALHO

E.M.ESP. DR. HILTON ROCHA

E.M.PROF. DAYSE MANSUR DA COSTA LIMA

LAR IRMÃ ZILÁ

SEMEIA

GRUPO 3 – DIA 23 (9H ÀS 18H)

A.P.M.I

C.M. AMOR PERFEITO

C.M. ARYTON SENNA

C.M. ELZA BERTAZZO DEALBUQUERQUE E LIMA

C.M. GOTINHAS DE AMOR

C.M. RAIOZINHO DE SOL

C.M.E.I. ALKINDAR CANDIDO DA COSTA

C.M.E.I. BALÃOZINHO VERMELHO

C.M.E.I. BEM-ME-QUER

C.M.E.I. ELZA COSTA FIGUEREDO

C.M.E.I. IRACEMA LEITE NADER

C.M.E.I. MARIA DOS SANTOS RIBEIRO HYGINO

C.M.E.I. OSCAR RODRIGUES CARDOSO

C.M.E.I. PINGUINHO DE GENTE

C.M.E.I. PROFª MARLENE MENDES DE CASTRO

C.M.E.I. THEREZINHA DUARTE DE FARIA

C.M.E.I. ZILDA ARNS

COLÉGIO GETÚLIO VARGAS

COLÉGIO JOSÉ BOTELHO DE ATHAYDE

COLEGIO PROFª THEMIS DE ALMEIDA VIEIRA

E.M PROF. PAULO FREIRE

E.M PROFª ANTONIETTA MOTTA BASTOS

E.M. BAHIA

E.M. DAMIÃO MEDEIROS

E.M. DOM WALDYR CALHEIROS DE NOVAES

E.M. DR. JIULIO CARUSO

E.M. GOIÁS

E.M. GRACIEMA COURA

E.M. JOÃO HAASIS

E.M. JOHN KENNEDY

E.M. JOSÉ FONTES TORRES

E.M. MATO GROSSO DO SUL

E.M. MIGUEL COUTO FILHO

E.M. NILTON PENNA BOTELHO

E.M. PROF. DOMINGOS MAIA

E.M. PROF. WLADIR DE SOUZA TELLES

E.M. PROFª JURACY VARANDA DE A. GAMA

E.M. PROFª MARIA ROSA RODRIGUES

E.M. SERGIPE

E.M. WALMIR DE FREITAS MONTEIRO

EM ESPÍRITO SANTO

EM PROF.ª MARIZINHA FELIX

LAR ESCOLA RECANTO DAS CRIANÇAS

S.O.S