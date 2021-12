Prefeitura inicia obras de pavimentação em Resende

Matéria publicada em 8 de dezembro de 2021, 10:49 horas

Serviço, na Rua Senhor dos Passos, é uma parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro

Resende – A Prefeitura de Resende, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, iniciou nesta terça-feira, dia 7, as obras de pavimentação asfáltica na Rua Senhor dos Passos, onde fica situada a Capela Mortuária, no bairro Alto dos Passos. A ação está sendo realizada após uma parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro.

Com esta parceria, o Governo do Estado envia o material necessário e a Prefeitura realiza o trabalho de usinagem e a aplicação da massa asfáltica. As obras acontecerão em duas etapas, sendo que em um primeiro momento será feita a colocação de uma camada asfáltica para regularizar a rua. Enquanto que na segunda etapa, as equipes realizarão a colocação de um acabamento.

Vale lembrar que também será feita a sinalização vertical para garantir a segurança de todos que trafegam pelo local.

– Esta é mais uma importante obra que a gestão municipal iniciou em parceria com o Governo do Estado, visando o bem-estar e a segurança de todos. Com a implantação do asfalto será possível oferecer uma rua mais segura, confortável, com melhor fluidez do trânsito e com uma sinalização de qualidade para os pedestres e motoristas que trafegam diariamente pelo bairro. E não para por aí, outros serviços de asfaltamento estão previstos para acontecer em outros locais de Resende, através da parceria com o Governo do Estado – disse Diogo Balieiro Diniz.

A gestão municipal ressalta que os motoristas precisam redobrar a atenção e ter cautela durante esse período de obras, que podem causar alguns transtornos e possíveis fechamentos da via em algumas etapas do serviço.