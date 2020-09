Prefeitura iniciará asfaltamento da Avenida Presidente Kennedy na próxima quinta-feira, em Barra Mansa

Matéria publicada em 1 de setembro de 2020, 17:09 horas

Barra Mansa – Avenida Presidente Kennedy receberá aplicação de 750 metros de massa asfáltica, no bairro Ano Bom, na próxima quinta-feira (03), em Barra Mansa. O serviço iniciará com a fresagem do pavimento. Para garantir a melhor fluidez nos trabalhos, o fluxo de trânsito será desviado para as ruas São Jorge, Cabo Cesário e Orlando Brandão, subindo a Vila Orlandélia. Visando assegurar que haja uma boa fluidez dos veículos no desvio, a Guarda Municipal estará na localidade coibindo o estacionamento ao longo das vias. A previsão é que o serviço dure até sete dias.

O comandante da Guarda Municipal de Barra Mansa, Joel Valcir, reforçou que a equipe de trabalho optou por fechar totalmente a via em virtude do equipamento que será utilizado, dando assim maior agilidade à obra.

– Decidimos fechar a via, pois garantiremos maior agilidade na conclusão desta etapa. Como temos um trecho de fuga na localidade, acreditamos que não irá gerar grandes transtornos aos condutores dos veículos. Gostaria de contar com a compreensão de todos em não utilizar as vias como estacionamento durante a execução do pavimento, a partir da noite desta quarta-feira, isso ajudará no bom fluxo na localidade – solicitou o comandante.

Na última sexta-feira, dia 28, a equipe da Secretaria Municipal de Manutenção Urbana e representantes da empresa Luquip Terraplanagem percorreram a avenida para realizar o estudo que definiu o trecho a ser asfaltado.

– Esse serviço atenderá uma das principais reivindicações da população. Nossa intenção é entregar o asfalto antes do prazo estipulado e vamos trabalhar para isso, mas para dar certo, precisamos do apoio e colaboração de todos – concluiu o secretário de Manutenção Urbana, Luiz Gonzaga.