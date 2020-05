Prefeitura instala lavatórios em Angra dos Reis

Matéria publicada em 9 de Maio de 2020, 12:55 horas

Município contará com 40 equipamentos; seis já foram instalados neste sábado (09)

Angra dos Reis – Como mais uma medida de combater a Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, a prefeitura de Angra dos Reis, com apoio da CDL (Câmara dos Dirigentes Lojistas), está instalando lavatórios públicos para higienização de moradores e pessoas que transitam pela cidade. A Secretaria Municipal de Saúde adquiriu 40 equipamentos e está recebendo as entregas gradativamente.

Cerca de seis lavatórios foram instalados neste sábado (09), no Centro do município, sendo três deles na Rua do Comércio, um na Coronal Carvalho, outro na Avenida Raul Pompeia e mais um no Beco da Arte. Segundo a prefeitura, os outros podem chegar na próxima semana para serem distribuídos em outros bairros de Angra.

Os lavatórios são equipados com água, álcool em geral, sabonete líquido e papel toalha. Possuem um reservatório de 50 litros de água na parte de outro e outro do mesmo tamanho na parte de baixo para escoar a água utilizada na pia. A torneira é do tipo que a pessoa aperta e ela funciona por 30 segundos, em seguida, desliga automaticamente.

Os lavatórios contarão com ajuda dos comerciantes, que abastecerão os reservatórios com água e com espaço para guardá-los durante a noite. Eles são feitos de metalon com acrílico e a bancada é de alumínio.