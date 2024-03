Volta Redonda – O fotógrafo Evandro Freitas, do DIÁRIO DO VALE, registrou o funcionamento dos painéis que a Prefeitura de Volta Redonda instalou na rodoviária da cidade. Das imagens que ele registrou, uma é a respeito do IPTU, outra, sobre a prevenção à dengue e a terceira incentiva a doação de sangue.

