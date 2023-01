Prefeitura intensifica ações na Rodovia do Contorno para redução da velocidade - Diário do Vale

Matéria publicada em 31 de janeiro de 2023, 11:00 horas

Volta Redonda – A prefeitura de Volta Redonda está intensificando as ações para controle de velocidade e fluxo de carretas e tráfego pesado na Rodovia do Contorno na manhã desta segunda-feira (31). Mesmo não estando sob responsabilidade da prefeitura, o município está tomando medidas com instalação de cones, barreiras, ilhas de redução de velocidade com o intuito de proteger e auxiliar os usuários da via, em especial os moradores dos condomínios no decorrer da Rodovia.

Na manhã desta segunda-feira, 31, o Secretário Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, Paulo José Barenco Pinto, está na Rodovia para acompanhar e monitorar o trabalho de fiscalização. Segundo ele, está sendo feito contato com o DNIT para que sejam tomadas “medidas mais definitivas”.

Também estão presentes o deputado estadual Jari Oliveira, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA.RJ), Senge.VR, Movimento Ética na Política (MEP.VR), Comissão Ambiental Sul e Associação dos Engenheiros, Vereador AP e Arquitetos.