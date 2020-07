Prefeitura intensificará fiscalização para conter aglomerações em Barra Mansa nesta quarta-feira

Matéria publicada em 15 de julho de 2020, 16:17 horas

Intenção é evitar aglomerações em bares e estabelecimentos por causa da final do Campeonato Carioca

Barra Mansa – A Secretaria de Ordem Pública de Barra Mansa intensificará as fiscalizações para conter aglomerações no Centro e demais bairros do município, na noite desta quarta-feira (15). Além da região central, os agentes da Fiscalização de Posturas e da Guarda Municipal estarão no Ano Bom e demais localidades, para não permitir que ocorram multidões em bares e estabelecimentos por conta da transmissão da final do Campeonato Carioca, entre Flamengo e Fluminense, que ocorrerá por volta das 21h.

William Pereira, secretário de Ordem Pública, comentou sobre a vigilância que será feita.

– Hoje a Fiscalização de Posturas estará atuando para evitar aglomerações nos bares e restaurantes que irão transmitir o jogo. Estaremos em alguns pontos específicos da cidade, para que não haja problemas como som alto. Vamos contar com o apoio da Guarda Municipal e da Polícia Militar – destacou.

O comandante da Guarda Municipal, Joel Valcir, ressaltou que a segurança pública está a disposição da população para impedir transtornos.

– Estaremos a postos em locais onde acontece maior movimentação de pessoas na cidade para atuar no caso de possíveis transtornos – concluiu.

A população pode denunciar casos de desordem através dos telefones (24) 3028-9369 ou (24)3028-9339.