Prefeitura investe cerca de R$ 5,1 milhões em reforma e reconstrução de escolas

Matéria publicada em 24 de maio de 2023, 08:19 horas

Volta Redonda – Três escolas da rede municipal de ensino estão passando por reformas e outra, uma unidade especializada, está sendo reconstruída. As escolas que recebem reforma geral são a Wladyr de Souza Telles, no Vila Rica-Tiradentes, a Paulo VI e o Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Aracy Carvalho Di Biase, ambas no Açude. Já a Escola Municipal Especializada Dr. Hilton Rocha, no bairro Voldac, passa por reconstrução. De acordo com a Secretaria de Educação (SME), estão sendo investidos cerca de R$ 5,1 milhões no projeto.

“Nosso planejamento envolve melhorias em toda a rede municipal, incluindo investimentos já feitos, como os novos chromebooks, melhoria da merenda escolar, sistemas de segurança e contratações de profissionais. E também estamos reformando algumas unidades para melhorar o ambiente escolar e tornar ele mais atrativo, mais confortável para profissionais e estudantes, para que a educação possa acontecer da melhor maneira possível”, explicou o secretário de Educação, Sérgio Sodré.

Reformas

Segundo a SME, a Escola Municipal Wladyr de Souza Telles, no Vila Rica, está recebendo reforço estrutural, que inclui troca da cobertura em telhas metálicas, e placas de policarbonato das claraboias por telhas novas. Na obra também serão feitas outras intervenções, como a instalação de rufos e cumeeira; tratamentos de fissuras e trincas verificadas em paredes e tetos; repintura em toda a área externa (incluindo grades e portões) e de todas as salas e circulação (tetos, paredes e grades).

A obra envolve ainda a reforma e pintura da quadra poliesportiva, com troca de alambrado; construção de rampa acessível e repintura geral da unidade escolar; troca de portas de madeira (incluindo pintura) e de alumínio; e troca de pastilhas cerâmicas em locais danificados, assim como troca de pisos cerâmicos danificados.

Já no bairro Açude, o CMEI Aracy Carvalho Di Biasi e a Escola Municipal Paulo VI, que fica ao lado do centro infantil, recebem melhorias no piso da entrada principal; retirada de trinca e infiltrações das paredes e tetos das salas de aula, refeitório, cozinha, circulação, secretaria, diretoria, banheiros e outras salas; troca de portas de madeira; reposição de vidros; instalação de prateleiras; e repintura de todas as duas escolas (áreas interna e externa).

As unidades também estão recebendo intervenções como reposição de piso emborrachado em rampa de acesso, reforma em banheiros, melhorias na quadra, além de reforço estrutural e construção de muro, entre outros serviços.



Estudantes cegos

A Escola Especializada Dr. Hilton Rocha – que é voltada para estudantes cegos, com baixa visão e deficiência múltipla –, no bairro Voldac, está sendo demolida para ser reconstruída. Anteriormente com dois andares, a nova escola terá três pavimentos. Nos dois primeiros serão construídos espaços como salas de estimulação precoce e visual, de estar, de avaliação, de informática, de música, de alfabetização, de apoio, e da direção e decretaria. O prédio contará também com refeitório, banheiros para funcionários e alunos (incluindo acessibilidade), elevador, cozinha, despensa, depósito, auditório, biblioteca, entre outras áreas. No terceiro pavimento será criado um Jardim Sensorial e outros espaços como: área de fisioterapia, de circulação, além de depósitos e banheiro com acessibilidade. No subsolo será construída uma garagem.