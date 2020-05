Prefeitura monta estrutura para auxiliar moradores em fila de banco em Itatiaia

Matéria publicada em 13 de Maio de 2020, 08:47 horas

Itatiaia – A Secretaria Municipal de Ordem Pública de Itatiaia montou uma estrutura que garante mais segurança para os moradores que ainda não receberam o auxílio emergencial oferecido nas agências da Caixa Econômica Federal. Foram erguidas três tendas, que juntas, ocupam um espaço de 15 metros de cobertura, na Rua Dona Apolinária, na altura do número 214, no Centro da cidade.

De acordo com a secretária de Ordem Pública, Ilka Magalhães, também foram disponibilizadas cadeiras com marcações que determinam o respeito ao distanciamento de dois metros entre as pessoas que aguardam para atendimento.

– Foi feita a instalação de tendas em frente a agência da Caixa, para a proteção dos munícipes contra sol e chuva e ainda cerca de 30 cadeiras para que tenham conforto no atendimento. A Prefeitura vai atuar por aqui até tudo ser solucionado. Essa é uma das orientações do nosso prefeito Dudu, oferecer ao morador um cuidado especial e acolhimento neste momento tão delicado. Sabemos que são medidas que visam o bem-estar e a segurança da saúde – destacou a secretária.

O processo de validação e verificação do recebimento do benefício deve ser consultado pelo site oficial da Caixa Econômica Federal, em https://auxilio.caixa.gov.br/ .Os inscritos devem aguardar o posicionamento do órgão antes de se dirigirem até à agência para evitar aglomerações. Para mais informações, entrar em contato pelo número 3321-0500.