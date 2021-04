Prefeitura orienta sobre calendário do auxílio emergencial em Resende

Matéria publicada em 8 de abril de 2021, 15:16 horas

Resende – A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos de Resende está orientando a população sobre os novos calendários do auxílio emergencial. O cronograma do primeiro ciclo de pagamento do auxílio começou nesta semana para as pessoas inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) e não beneficiárias do Programa Bolsa Família (PBF), além do público beneficiado a partir de inscrição efetivada pelo aplicativo ou site da Caixa Econômica Federal (CEF).

Para os beneficiários do Bolsa Família, o pagamento do Auxílio Emergencial ocorrerá a partir do dia 16 de abril de 2021, seguindo o calendário do programa conforme a ordem estabelecida pelo final do NIS (Número de Identificação Social).

A prefeitura está ajudando beneficiários por meio da Diretoria do Cadastro Único e Programa Bolsa Família e da Diretoria de Proteção Básica, com as instruções nas unidades do Cras (Centro de Referência de Assistência Social), respeitando todos os protocolos de segurança em virtude da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Para sanar dúvidas ou outras informações, a Diretoria do Cadastro Único e Programa Bolsa Família está à disposição pelos telefones: (24) 3354 1458, 3355 0544 ou 3355 8290. O contato pode ser feito também pelos seguintes e-mails: cadastrounico.resende@hotmail.com ou pbfcadunico.resende@gmail.com.

Pagamento

O pagamento do Auxílio Emergencial 2021 teve início no dia 6 de abril para trabalhadores beneficiários nascidos em janeiro, seguindo escalonado por mês de nascimento para quem possui o crédito na Conta Social Digital da Caixa.

O outro calendário é voltado para o público geral que vai efetuar saques em dinheiro das quatro parcelas previstas, conforme escala por mês de nascimento, a partir do dia 4 de maio.

As tabelas de pagamento para o público geral definidas pelo Ministério da Cidadania estão disponíveis no site do governo federal. Já os beneficiários do Bolsa Família vão receber o auxílio emergencial se estiverem enquadrados nos requisitos exigidos a partir de 16 de abril, respeitando a escala do programa pela ordem do final do NIS.

Se o valor do Bolsa Família da família for menor do que o do Auxílio Emergencial, prevalecerá o pagamento do auxílio, sendo suspenso o outro benefício (do programa). Nesta edição, haverá um benefício por família, mesmo que haja mais de uma pessoa com direito ao auxílio – informa, frisando que as unidades do Cras de Resende continuam prestando orientações aos usuários nesta pandemia da Covid-19. O atendimento do Cadastro Único para programas sociais não foi interrompido no município, em razão da pandemia.

Categorias

Existem três categorias de valor para o auxílio emergencial 2021: pessoas que moram sozinhas recebem parcelas de R$ 150; famílias com mais de duas pessoas ganham R$ 250 por mês; e a mulher provedora de família monoparental (mãe solo) receberá R$ 375.

A diretora do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família, Kamila Rocha, comentou os critérios de prioridade na concessão do auxílio emergencial no caso de existir mais de um trabalhador na família com direito, preconizados pelo Ministério da Cidadania.

– Pela ordem, a mulher provedora de família monoparental é a primeira da fila. Depois, é analisada a data de nascimento mais antiga e, para fins de desempate, do sexo feminino. Por último, verifica-se a ordem alfabética do nome, se necessário, para fins de desempate – lembrou.

Para manutenção do benefício, será realizada a reavaliação mensal da renda a partir de vínculo de emprego e de benefícios assistenciais ou previdenciários, bem como a ocorrência de óbito do beneficiário ou se ele for preso em regime fechado. Quem quiser acompanhar a análise de elegibilidade, os critérios de manutenção do pagamento, o pagamento das parcelas, a eventual contestação à inelegibilidade ou o cancelamento do pagamento do auxílio.