Prefeitura perde na Justiça e comércio terá que ser fechado

Barra Mansa – A desembargadora Maria Augusta Vaz Monteiro de Figueiredo manteve a decisão para que o comércio de Barra Mansa seja fechado. A prefeitura recorreu ao Tribunal de Justiça, no Rio, mas perdeu. Na semana passada, uma decisão judicial determinou o fechamento das lojas, em 48 horas.

O prefeito Rodrigo Drable fará uma live daqui a pouco para comentar o caso.

Entenda o caso

A juíza da 1a Vara Cível de Barra Mansa, Anna Carolinne Licasalio da Costa, mandou, no dia 13 de maio, o prefeito Rodrigo Drable fechar o comércio da cidade em 48 horas. A decisão atende a pedido feito pelo Ministério Público do Estado do Rio (MPRJ), que pediu reconsideração do acordo fechado pelo próprio órgão com a prefeitura, para reabrir o comércio local.

No pedido de reconsideração, o MP argumenta que o acordo que autorizava o retorno de parte das atividades econômicas não essenciais na cidade foi firmado somente após a constatação de que os leitos municipais de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e enfermaria destinados aos pacientes suspeitos ou com diagnóstico do novo coronavírus (Covid-19) encontravam-se com capacidade de ocupação ociosa.

Porém, diante do agravamento do cenário da pandemia no Estado, especialmente na capital e na Região Metropolitana, onde os leitos hospitalares para pacientes com Covid-19 já alcançaram patamares de saturação, o governo estadual lançou mão de expediente materializado através da Deliberação CIB/RJ nº 6.159, que atrai para si a regulação dos leitos destinados a pacientes com a doença em todo o Estado, incluindo aqueles que foram criados e são geridos pelos municípios.

O estudo também adverte que devem ser considerados “não somente o número registrado de casos e óbitos, mas principalmente a tendência da epidemia em cada região do estado, a disponibilidade de leitos e equipamentos, a adequação do quadro de profissionais de saúde, bem como a adesão dos cidadãos e dos estabelecimentos comerciais e industriais a estas medidas”. A Fundação conclui, no documento, que as diversas medidas por ela indicadas para minorar os efeitos da crise, inclusive a regulação através de “centrais públicas, únicas e integradas de regulação do conjunto de leitos disponíveis (federais, estaduais, municipais e privados), não serão suficientes se não forem asseguradas ações rígidas de distanciamento social.