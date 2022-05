Prefeitura Presente e RJ Para Todos desembarcam no Abraão

Matéria publicada em 30 de maio de 2022, 16:36 horas

Serviços gratuitos serão ofertados para os moradores de toda a Ilha Grande na quinta-feira, 2 de junho

Angra dos Reis – Depois de atender mais de 1.500 moradores de Monsuaba e do Parque Mambucaba, os projetos Prefeitura Presente e RJ Para Todos serão realizados nessa quinta-feira, 2 de junho, na Casa de Cultura da Vila do Abraão, atendendo a toda a população da Ilha Grande. Os serviços serão oferecidos das 9h às 13h e os agendamentos poderão ser realizados até o meio-dia.

A grande ação, fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Angra e o Governo do Estado, é coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania/Secretaria Executiva de Assistência Social e recebe todo o suporte da Secretaria Executiva da Ilha Grande.

– Estaremos na Ilha Grande com uma equipe de 130 profissionais, 50 do município e 80 do Estado, oferecendo serviços gratuitos para todos os moradores da localidade. Esta grande estrutura nos dará capacidade para atender até 2 mil pessoas – explicou o secretário executivo de Assistência Social, Heraldo França.

No Prefeitura Presente serão ofertados os seguintes serviços: CadÚnico, Cras Móvel, Creas e Conselho Tutelar (Secretaria de Assistência Social), doações de mudas e orientações (Secretaria de Agricultura, Aquicultura e Pesca), Sala do Microempreendedor (microcrédito e nota fiscal eletrônica) e Banco de Talentos (Secretaria de Desenvolvimento Econômico) e aferição de pressão e orientações de saúde (Secretaria de Saúde).

Já o RJ Para Todos levará para a Ilha Grande ações como retirada na hora e agendamentos para RG e CNH (Detran); gratuidade para certidões de nascimento, casamento e óbito, corte de cabelo, recreação (Fundação Leão XIII), e Balcão de Empregos.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, Eduardo Sampaio, esta é mais uma ação da Prefeitura para beneficiar os moradores atingidos pelo volume histórico de chuva registrado em abril.

– Nosso foco foi levar esta gama de serviços gratuitos para as três localidades mais prejudicadas pelas fortes chuvas. Já passamos por Monsuaba e Mambucaba e agora chegaremos à Ilha Grande. Desde o primeiro momento estivemos presentes, oferecendo todo o apoio necessário para que cada morador pudesse reconstruir sua vida – destacou o secretário, lembrando de ações como acolhida nos abrigos, organização das doações, concessão de aluguel social, entrega da ajuda humanitária.