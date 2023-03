Prefeitura prevê operação tapa-buraco na Estrada do Norte, em Volta Redonda - Diário do Vale

Matéria publicada em 6 de março de 2023, 19:07 horas

Volta Redonda – Moradores da Estrada do Norte, no Retiro, reclamam de buracos abertos há mais de um mês na rua, atrapalhando o tráfego de veículos e pedestres. Procurada pelo DIÁRIO DO VALE na tarde desta segunda-feira (6), a secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) informou que enviará uma equipe ao local assim que o tempo firmar, pois com as chuvas não é possível realizar o tapa-buraco. A previsão é de que o serviço seja realizado até semana que vem.