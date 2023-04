Prefeitura promove aula inaugural turma do curso gratuito de Libras - Diário do Vale

Matéria publicada em 1 de abril de 2023, 08:14 horas

Volta Redonda – Os alunos da oitava turma do curso gratuito de Língua Brasileira de Sinais (Libras) tiveram sua aula inaugural nesta sexta-feira (31) O evento aconteceu no auditório do Palácio 17 de Julho, no Aterrado. Oferecido pela Secretaria da Pessoa com Deficiência (SMDP) e ministrado em parceria com o Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), o curso conta com 120 alunos divididos em dois grupos, um de manhã e outro à tarde.

A coordenadora Eliete Guimarães, que integra a equipe da SMPD, falou sobre a importância da capacitação para Volta Redonda. “Queremos uma cidade totalmente acessível. Os surdos estavam isolados e hoje fazem faculdade, graças a projetos que estamos implantando. É um sonho que era impossível e hoje é realidade. Não só com pessoas surdas. Tudo gratuito”, enfatizou.

Uma das beneficiadas pela medida, a auxiliar de Educação Infantil, Jeisiane Reis, disse que resolveu fazer o curso por ser gratuito e, principalmente, por contribuir com sua atuação profissional. “É um aprendizado. Precisamos estar inseridos na sociedade, não só dos ouvintes, mas dos surdos também. Deu pra ver que os professores são bem capacitados e é uma oportunidade para quem não tem condições de pagar”, comentou.

Inclusão

O secretário da Pessoa com Deficiência, Washington Uchôa, conversou com os alunos durante a aula inaugural, e lembrou que a capacitação é aberta a todos os públicos e busca atender à demanda regional pela língua de sinais, contribuindo, assim, para a construção de uma sociedade inclusiva.

“Tivemos uma procura grande, que nos surpreendeu e estamos buscando alternativas para oferecer esse curso gratuito para mais pessoas. A sociedade está se interessando, investindo em participar desse processo de inclusão e nós, como Poder Público, estamos aqui para contribuir para que isso aconteça”, disse o secretário.