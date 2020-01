Prefeitura promove campanha ‘Cadastur’ em Resende

Matéria publicada em 18 de janeiro de 2020, 13:37 horas

Campanha disponibilizará atualização cadastral dos meios de hospedagem do município

Resende – A prefeitura de Resende vai promover a partir de segunda-feira (20), a atualização cadastral dos meios de hospedagem do município e a campanha “Cadastur”. O recadastramento junto à Secretaria da Indústria, Comércio e Turismo tem o objetivo de atualizar a relação de hotéis e pousadas em funcionamento, em Resende.

Os proprietários receberão informações sobre a necessidade da inclusão de dados no “Cadastur”, sistema de cadastro de pessoas físicas e jurídicas que atuam no setor de turismo, por meio da campanha de incentivo.

O cadastro é obrigatório para os meios de hospedagem, acampamentos turísticos, agências de turismo, organizadoras de evento, parques temáticos e transportadoras turísticas, conforme a Lei nº 11.771, de 17 de setembro de 2008.

Ação

Para desenvolver a ação, a equipe da Secretaria Municipal vai comunicar sobre o recadastramento por meio de e-mail aos hotéis e pousadas, com isso será montado um calendário de visitas para os estabelecimentos.

Equipes irão em cada unidade hoteleira, onde será efetuada a atualização do cadastro municipal e irá esclarecer dúvidas.

Em relação ao Cadastur, os donos de hotéis e pousadas serão orientados sobre o cadastro, que é obrigatório para determinados estabelecimentos, incluindo os meios de hospedagem.

Balanço

Atualmente existem 29 meios de hospedagem em Resende, sendo 11 na área urbana, um no bairro Bagagem, três no distrito de Engenheiros Passos, dois na Serrinha do Alambari e 12 no povoado de Visconde de Mauá.

São contabilizados aproximadamente 1519 leitos e 760 unidades da habitação.

O secretário municipal de Indústria, Comércio e Turismo, Tiago Diniz, destacou a importância da inserção das informações da rede hoteleira do município no Cadastur.

— A atualização nacional no Cadastur é importante, pois, entre algumas vantagens, habilita a participação do meio de hospedagem em programas e projetos do governo federal, além de possibilitar acesso a financiamentos nos bancos oficiais – explicou o secretário, acrescentando que o cadastramento é gratuito e que promove mais visibilidade do estabelecimento.

Interessados podem acessar os sites www.cadastur.turismo.gov.br e www.viajelegal.turismo.gov.br para mais informações.