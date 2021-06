Prefeitura promove curso de tratorista em Barra Mansa

Matéria publicada em 16 de junho de 2021, 16:18 horas

Barra Mansa – A Secretaria de Desenvolvimento Rural realizou mais um curso de capacitação para os produtores rurais da região, desta vez, um curso de tratorista, nesta quarta-feira (16), em Barra Mansa. O curso ocorreu na Fazenda Cafarnaum, na propriedade do produtor José Roberto Meirelles e contou com a presença de mais produtores interessados em ampliar seus conhecimentos.

O curso ocorreu em parceria com o Sindicato Rural e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar). O secretário da Pasta, Carlos Roberto de Carvalho, o Beleza, o curso foi programado após perceberem uma deficiência na área de tratoristas no município.

– Uma das grandes coisas desse curso é a certificação de quem está fazendo. Com o certificado, a pessoa pode prestar um serviço e pode agregar também dentro do seu âmbito de trabalho. O agronegócio tem movimentado fortemente o nosso país e nós temos que fomentar cada vez mais, fortalecer cada vez mais e dar condições aos produtores rurais do município. O agro tem feito uma enorme diferença na balança comercial do país – detalhou.

O engenheiro agrônomo e instrutor do Senar, Leandro Amado, explicou o funcionamento do curso.

– Este curso foi planejado para 20 alunos, mas em função da pandemia, estamos fazendo com dez e seguindo todos os protocolos de segurança contra a Covid-19 para que tudo possa fluir bem. As aulas são 70% práticas e 30% teóricas. Tudo o que o agricultor vende e gera uma nota fiscal, uma parte é imposto e outra parte desse imposto retorna para eles na forma de cursos. Nosso intuito é melhorar a qualidade operacional dos tratoristas formados pelo Senar, aumentando a capacidade, o conhecimento, a produção e a produtividade de todos que querem participar – relatou.

Juliana Viana, mobilizadora do Sindicato Rural de Barra Mansa, esteve presente na aula e comentou sobre o curso.

– O Beleza teve a ideia de criar uma sequência de cursos, eventos e ações voltados para a área rural e entrou em contato comigo. Fizemos uma reunião, listamos o que vimos que era mais importante e tinha mais necessidade para a região e fizemos essa sequência. É importante, pois habilita o trabalhador de área rural e faz com que ele tenha o certificado do Senar, que possibilita atuar no campo e em todo território nacional – concluiu.