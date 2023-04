Prefeitura promove Feira de Adoção Pet em Porto Real

Matéria publicada em 18 de abril de 2023, 08:54 horas

Porto Real – Com apoio do grupo Segunda Chance Animal e do CIRAC – Proteção Animal, a prefeitura de Porto Real promoveu neste domingo (16), na Praça da Bíblia, no bairro Freitas Soares, a Feira de doção Pet com ‘Passeio Amicão’. Segundo a coordenadora da Vigilância Sanitária, Cássia Pitasse, quatro gatos e dois cães foram adotados durante o evento e, agora, têm um lar para serem cuidados e amados.

O evento celebrou o ‘Abril Laranja’, mês de conscientização contra os maus-tratos e o abandono de animais. “É um momento especial quando acontecem as adoções. Os animais ganham um lar e as crianças ou adultos ganham uma companhia, um amigo”, disse Laís Lamim, voluntária do grupo Segunda Chance Animal que ajudou a organizar a ação como funcionária da Vigilância Sanitária do município.

Cássia Pitasse, coordenadora da Vigilância, explicou que atividades como esta – que conscientizam sobre o abandono e os maus-tratos – são importantes também para esclarecer e informar à população acerca da punição prevista em lei, com pena de detenção para práticas criminosas. “A lei prevê reclusão de dois a cinco anos, multa e proibição da guarda. Em caso de morte do animal, a pena pode ser aumentado em um terço ou em até um sexto”, esclareceu Cássia, lembrando que, quem quiser adotar um pet pode ver fotos dos animais disponíveis no site da prefeitura de Porto Real.