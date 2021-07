Prefeitura promove ‘Oficina de Canto’ gratuitamente em Pinheiral

Matéria publicada em 29 de julho de 2021, 12:08 horas

Pinheiral – A Prefeitura de Pinheiral, através da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH) divulgou, na manhã desta quinta-feira, dia 29, que já estão abertas as inscrições para a Oficina de Canto, totalmente gratuita, no município.

Para se inscrever basta ser maior de 18 anos e ir com carteira de identidade e CPF em mãos, no período de 8h às 17h, no Espaço Mulher, localizado na Rua Bulhões de Carvalho, nº 151, bairro Rolamão, anexo à sede da SMASDH. As oficinas serão realizadas todas as terças e quintas-feiras em horário a ser definido.

A secretária da pasta, Patrícia Rivello, comentou sobre a novidade. ”Essas oficinas são de extrema importância, pois são estratégias para trabalharmos a convivência e o fortalecimento de vínculos. Convidamos a comunidade para vir até a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos e se inscrever, será um prazer ter vocês conosco”, disse.

Vale ressaltar que o retorno das oficinas está sendo realizado de forma gradativa, respeitando todos os protocolos de segurança para prevenção e combate à Covid-19. Para mais informações, entrar em contato com a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos através do telefone (24) 3356-3084.