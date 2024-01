Prefeitura promove processo seletivo para vagas em Ipiabas

Barra do Piraí – A prefeitura de Barra do Piraí promoveu na manhã da última terça-feira (24), um novo processo seletivo de vagas, desta vez para o distrito de Ipiabas. As diferentes oportunidades foram para setores comocomércio, restaurantes, pousadas, dentre outras (um total de dez empregadores).Ao fim, o evento foi responsável por atender 48 trabalhadores que foram dirigidos para múltiplas vagas, contabilizando 121 encaminhamentos.

Durante a seleção, profissionais do Sistema Nacional de Empregos (Sine) do município auxiliaram os candidatos os direcionando para as seguintes vagas disponibilizadas: atendente de bar, padeiro, ajudante de padeiro, balconista, marceneiro (montador de móveis), garçom, cozinheiro, ajudante de cozinha, vendedor, caixa, auxiliar de churrasqueiro, motoboy, sushiman, auxiliar de sushiman, camareira e auxiliar de serviços gerais.

O secretário de Trabalho e Desenvolvimento Econômico de Barra do Piraí, Wagner Aiex, falou sobre o bom trabalho que o governo vem realizando. “Estamos fazendo mais pela cidade. Hoje, o município conta com algo essencial no ramo dos negócios: confiança. Várias empresas e indústrias estão movimentando o desenvolvimento. Essa seleção mostra a força das nossas ações e que o nosso compromisso é com a população. Agradeço a todos que fizeram parte disso e posso garantir que muito ainda será feito para a nossa querida Barra do Piraí”, disse.

Sobre a geração de empregos em Barra do Piraí, o prefeito Mario Esteves ressaltou que “o governo percorreu um longo caminho até conseguir transpassar segurança para as empresas e investidores”. “Tudo o que está acontecendo é resultado de um plano que foi estabelecido em 2017 e que ainda está em andamento. Barra está de volta ao radar das empresas. Vamos seguir, sempre, ofertando oportunidades e traçando o nosso desenvolvimento”, finaliza o chefe do Executivo.