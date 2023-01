Prefeitura realiza intervenções após chuvas em Angra - Diário do Vale

Matéria publicada em 25 de janeiro de 2023, 09:47 horas

Ações reduzem os danos da chuva de 95 mm que atingiu o bairro Monsuaba, na segunda-feira (23)

A Prefeitura de Angra dos reis mobilizou, nesta terça-feira (24), uma comitiva com equipes de diversas secretarias para iniciar as intervenções e acompanhar os impactos causados pela chuva de 95mm que atingiu a Monsuaba, durante a noite desta segunda-feira (23). No total, a Prefeitura está atuando com 30 funcionários, 3 retroescavadeiras e 6 caminhões.

“A comitiva permite que a resposta da Prefeitura seja feita de forma imediata e mais eficaz para a população da Monsuaba. Com a visita de hoje, as secretarias podem auxiliar as localidades que sofreram com assoreamentos e obstruções”, comentou o Secretário de Desenvolvimento Regional, Tiago Scatulino.

Além da Secretaria de Desenvolvimento Regional e do Serviço Público, estiveram presentes no bairro os representantes do SAAE, Defesa Civil e Secretaria de Obras. Desta forma, cada secretário pode acompanhar de perto as demandas e auxiliar a população da Monsuaba da melhor maneira possível.

“A Secretaria de Obras atua constantemente na região. Já foram realizadas obras de recapeamento, pavimentação asfáltica e o enrocamento nos canais da orla da Monsuaba. Além disso, em uma parceria com o Governo do Estado, estão sendo realizadas diversas obras de contenção ao longo das estradas do bairro. Na manhã de hoje, estamos dando apoio ao Desenvolvimento Regional com nosso corpo de engenheiros e outros profissionais”, afirmou o Secretário de Obras, Cristiano Manhães.

Outro importante assunto abordado durante a visita, foi o trabalho de prevenção realizado pela Defesa Civil do município. Apesar dos 95mm que atingiram a Monsuaba e dos 75mm no Pontal, nenhuma ocorrência relacionada à chuva foi registrada em Angra dos Reis.

“Mesmo com todo o volume registrado de chuva, não houve nenhum registro de ocorrência por causa do volume de água. A Defesa Civil, por meio do Centro de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais de Angra dos Reis e do sistema de alerta via SMS, consegue minimizar os impactos causados pela chuva e trazer mais segurança aos moradores”, destacou o Secretário de Proteção e Defesa Civil, Jairo Fiães.

CCR realizará obras de contenção na BR-101

Na tarde desta terça-feira, o Secretário de Desenvolvimento Regional acompanhado do Secretário de Obras, juntamente com uma equipe da CCR, realizou uma vistoria técnica na BR-101, com o objetivo de repassar as demandas apuradas durante a manhã na Monsuaba.

“Solicitamos que a equipe da CCR construa um dique de contenção para evitar que o material das obras desça até a Monsuaba em dias de chuva. A CCR, como sempre, foi super solícita e se comprometeu em realizar a melhoria, que auxiliará o bairro”, comentou o Secretário de Desenvolvimento Regional, Tiago Scatulino.

De acordo com a CCR, a previsão para que as obras sejam iniciadas é de 48 horas.