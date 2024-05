Prefeitura recebe premiação do projeto ‘Resende Inteligente’

Resende – A Prefeitura de Resende recebeu o Prêmio InovaCidade pelo projeto “Resende Inteligente: Transformando a Educação com Inovação e Compromisso Social”, nesta terça-feira (14). A premiação, que aconteceu em São Paulo, é um reconhecimento do Instituto Smart City Business America de iniciativas que contribuem para a melhoria da qualidade de vida nas cidades.

Resende competiu no prêmio InovaCidade 2024 com 128 projetos de 81 organizações de toda a América Latina, dos quais 43 foram premiados. No estado do Rio de Janeiro, apenas Resende e Niterói foram vencedores.

O Smart City Business Brazil Congress (SCB-Br) está em sua 11ª edição, e é o mais importante e estratégico evento sobre Cidade Inteligente da América Latina.

“A tecnologia muda e cresce constantemente, e precisamos estar atentos às mudanças do mercado. É muito importante que usemos as novidades tecnológicas ao nosso favor, principalmente, para implementar condições melhores no cotidiano. Este prêmio mostra o quanto a equipe de Tecnologia da Informação da Prefeitura de Resende está empenhada na modernização e inclusão digital de toda a cidade”, disse o prefeito Diogo Balieiro Diniz.

Projeto Resende Inteligente

O “Projeto Resende Inteligente: Transformando a Educação com Inovação e Compromisso Social” é uma iniciativa que objetiva transformar o município em uma cidade mais conectada. Entre as áreas beneficiadas estão a saúde, tecnologia, segurança pública e, em destaque, a educação. Por meio de uma plataforma de gestão educacional municipal, diversas ferramentas digitais e modernização da infraestrutura escolar, o projeto visa promover uma educação acessível e de qualidade para todos os alunos.

Na área da educação, o projeto se destaca nas ferramentas digitais e na modernização da infraestrutura escolar para promover uma educação mais acessível. A implementação da plataforma de gestão educacional promoveu uma gestão mais eficiente dos recursos, na qualidade de ensino e também no aumento da satisfação de alunos e professores, diminuindo a evasão escolar.