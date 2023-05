Prefeitura recompõe asfalto e refaz drenagem em Três Poços

Matéria publicada em 19 de maio de 2023, 08:24 horas

Volta Redonda – Com apoio de uma retroescavadeira e dois caminhões, equipes da Secretaria de Infraestrutura estão assentando 230 metros de manilhas com 300 mm de diâmetro, além de 15 ralos que serão instalados ao longo da rede que comporá o novo sistema de drenagem da Rua Érica Berbet. Além disso, estão sendo feito serviços de recuperação de calçada e recapeamento asfáltico.

“Os moradores se queixavam muito de problemas como buraco, falta de calçada. E pra receber o asfalto novo, está sendo necessário, primeiro, refazer toda a rede de drenagem da rua e também o calçamento. A melhoria na drenagem é para evitar que os buracos apareçam novamente. O último passo será o recapeamento do asfalto”, explicou a secretária de Infraestrutura, Poliana Moreira.

Ela diz que, em paralelo à nova rede, estão sendo reconstruídos 460 metros de calçada e meio-fio. Em relação ao asfalto, o recapeamento será realizado em toda a rua, após o término dos serviços de drenagem e calçamento. A previsão, de acordo com Poliana Moreira, é que todas as obras sejam concluídas no próximo mês.

Córrego Vila Rica

Outra obra de drenagem, próxima à Rua Érica Berbet, já foi concluída pela secretaria de Infraestrutura para evitar alagamentos no bairro Três Poços. Trata-se de uma nova rede nas imediações do córrego Vila Rica. A primeira etapa, que consistiu na substituição de manilhas antigas por novas estruturas com maior diâmetro, foi finalizada.

O manilhamento neste trecho, que corta a Avenida Paulo Erlei Alves Abrantes, está pronto, assim com o asfalto que já foi reparado. As equipes, segundo a prefeitura, estão finalizando a calçada para colocar o guarda-corpo. O córrego também está recebendo novos muros de contenção no leito.

Simultaneamente ao reforço na contenção do terreno, foi concluído também o trabalho para melhorar a drenagem no entorno da Escola Municipal Marizinha Felix. A unidade educacional sofria com problemas de infiltração, umidade excessiva e mofo, prejudicando as condições físicas do prédio.