Matéria publicada em 11 de junho de 2021, 17:25 horas

Volta Redonda – A Procuradoria Geral do Município confirmou nesta sexta-feira, dia 11, que entrou com recurso para tentar anular uma decisão judicial que cancelou a gratuidade no transporte público municipal para idosos entre 60 e 64 anos. A prefeitura foi notificada da liminar concedida ao SindPass (Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros) pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. “A Prefeitura de Volta Redonda é publicamente favorável à concessão da gratuidade e seguirá defendendo os interesses dos idosos nesta e em outras questões”, disse a prefeitura, por meio de nota.

O juiz 4ª Vara Cível, Roberto Henrique dos Reis, determinou que a prefeitura suspenda a gratuidade nos ônibus urbanos para passageiros com idade entre 60 e 64 anos após pedido feito SindPass. Pela decisão, o município tem 10 dias para cumprir a medida a partir da data da notificação. Ou seja: o prazo começa a contar nesta sexta-feira. As empresas de ônibus terão que colocar avisos sobre a decisão em todos os ônibus, assim como fazer ampla divulgação da medida. Além disso, a prefeitura poderá pagar uma multa diária de R$ 20 mil, por dia, se a medida não for acatada.

O sindicato foi à Justiça porque alega que as empresas de ônibus não têm como custear a gratuidade para esse público.

Veja a íntegra da decisão: