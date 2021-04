Prefeitura recupera asfalto em rua do bairro Campos Elíseos

Matéria publicada em 22 de abril de 2021, 14:27 horas

Resende – A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos e a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SUMTRAN) realizaram um serviço de recuperação na Rua 29 de Setembro, no bairro Campos Elíseos, em Resende. Foi concluído um recapeamento de pavimentação asfáltica no local. As obras aconteceram seguindo todos os protocolos sanitários devido à pandemia da Covid-19.

Para os próximos dias, as equipes da SUMTRAN realizarão a pintura horizontal da via urbana.

– Na Rua 29 de Setembro foi feita toda a recuperação do asfalto para diminuir os problemas enfrentados e agora nos próximos dias será feita a sinalização horizontal para dar mais fluidez ao tráfego local. A Rua 29 de Setembro é estreita e justamente por isso, as equipes trabalharam durante todo o período da noite para não prejudicar o trânsito e não causar transtornos para a população – disse o prefeito Diogo Balieiro Diniz.