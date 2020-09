Prefeitura rescinde contratos com OS que administram os hospitais São João Batista e do Retiro

Matéria publicada em 31 de agosto de 2020, 20:57 horas

Unidades voltarão a ser geridas pela secretaria de Saúde dentro de 30 dias; funcionários dos dois hospitais serão contratados diretamente pelo município por seis meses

Volta Redonda – A prefeitura de Volta Redonda irá rescindir os contratos com as OS (Organizações Sociais) dos hospitais São João Batista e Retiro. As unidades estão sendo geridas por organizações sociais e, em um prazo de 30 dias, a Secretaria Municipal de Saúde irá assumir a gestão dos dois hospitais.

O anúncio foi feito em uma reunião com os servidores que são chefes dos setores do Hospital São João Batista – administrado pela Associação Filantrópica Nova Esperança – nesta segunda-feira, dia 31. Logo após, foi feita uma reunião com os profissionais do Hospital do Retiro, sob o comando da OS Mahatma Gandhi.

A secretária municipal de Saúde, Flávia Lipke, informou que todos profissionais que estão atuando nos dois hospitais serão contratados por tempo determinado de seis meses diretamente pelo município.

“Isso visa manter os excelentes serviços prestados pelos profissionais na nossa rede. Mas as organizações estavam deixando a desejar nas metas de atendimento a população. E as notícias recentes sobre as operações das OSs no Rio nos fazem tomar medidas de legalidade e transparência”, destacou a Secretária.

Segundo a secretaria de Saúde, os salários dos funcionários, abastecimento de insumos, e demais necessidades das unidades, serão assumidos pela pasta.

“Criamos comissões para atuar nessa transição nos dois hospitais. Isso vai garantir a transição e o acesso à população a saúde de qualidade. A SMS irá garantir o atendimento e o abastecimento”, comentou.