Prefeitura retoma com cirurgia de laqueadura em Pinheiral após oito anos

Matéria publicada em 10 de agosto de 2020, 16:01 horas

Pinheiral – A Secretaria Municipal de Saúde voltará a realizar a cirurgia de Laqueadura em Pinheiral após oito anos. Serão atendidos cerca de 60 pacientes que já fazem parte do Programa de Planejamento Familiar e as duas primeiras cirurgias ocorrerão no dia 21 deste mês.

O secretário de Saúde, Everton Alvim, explicou que o município ficou estes anos sem realizar a cirurgia pela dificuldade de ter um espaço adequado para realizar o procedimento, pois se trata de uma cirurgia aberta.

– Após conseguirmos entregar o centro cirúrgico, vamos voltar a realizar esses procedimentos e outros no próprio município. É mais um passo que Pinheiral dá para ser menos dependente. Sempre dependemos de outros municípios maiores e graças ao trabalho que estamos desenvolvendo desde o início do governo do prefeito Ednardo Barbosa estamos ofertando constantemente novos serviços para a população – esclareceu o secretário.

Programa

O planejamento familiar é um programa de início da política de assistência integral à mulher. Desta forma as unidades devem garantir o acesso aos meios para evitar ou propiciar a gravidez, o acompanhamento clínico – ginecológico e ações educativas.

– Esse é um procedimento que estava há muito tempo sem ser feito em nosso município e dependíamos de outras cidades para sua realização. Já existem 60 pessoas fazendo parte do planejamento familiar e nós vamos contar com um profissional médico do nosso quadro que vai nos auxiliar com essa especialidade. É mais um procedimento que agora poderá ser efetuado dentro da nossa cidade – comentou o prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa.