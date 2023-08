Prefeitura retoma terreno no Belvedere e dá início à construção de rodoviária, em BP

Barra do Piraí – O Governo Federal, através da Superintendência de Patrimônio da União (SPU), decidiu que um terreno no bairro Belvedere, próximo à BR-393, deve ser devolvido ao município de Barra do Piraí. Neste sábado (12), o convênio de posse dado ao município para a construção de um novo terminal rodoviário foi cumprido.

A nova rodoviária, segundo a prefeitura, vai abrigar não só os serviços relacionados ao transporte intermunicipal como também uma unidade do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RJ), além de órgãos municipais e um mini-shopping com salas de cinema.

O terreno em questão vinha sendo disputado pelos proprietários de um posto situado ao lado da área, o que teria atrasado a construção do terminal. Mas, pela SPU, ficou constatado que as terras não pertencem aos empresários. De acordo com a União, tanto o posto quanto os demais estabelecimentos foram demolidos por ocuparem a área de forma irregular. Cabe recurso à decisão. O DIÁRIO DO VALE está aberto para publicar o pronunciamento dos proprietários do posto caso queiram se manifestar.