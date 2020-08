Prefeitura revitaliza praça do bairro 249 em Volta Redonda

Matéria publicada em 14 de agosto de 2020, 16:13 horas

Volta Redonda – A Praça Marechal Ozóio recebeu revitalização da SMI (Secretaria Municipal de Infraestrutura), nesta sexta-feira (14), no bairro 249 , em Volta Redonda. A equipe refez a

pintura dos bancos, recuperou o piso das calçadas no entorno da praça, favorecendo a acessibilidade, reformou os brinquedos e a mesa de ping-pong, fez manutenção nos aparelhos da academia de ginástica para a terceira idade, além de cuidar do paisagismo.

O Ginásio Poliesportivo Abraham Medina, que fica no local, também recebeu pintura na fachada. A revitalização, em fase de conclusão, foi iniciada a menos de um mês.

O prefeito Samuca Silva, esteve na praça para acompanhar o andamento da obra junto com o vereador Maurício Pessoa e o presidente da Associação de Moradores da 249, José Pereira Portela, que está à frente da entidade há 22 anos.

– É sempre uma satisfação quando o poder público volta os olhos para o nosso bairro. Esse é um ponto de encontro dos moradores e área de lazer para as crianças. É muito bom ver o espaço ficando mais bonito e conservado – disse Portela.

Eva Rodrigues, moradora do bairro há 40 anos, também comemorou a reforma da praça.

– Sabemos que não é momento para aglomerações, mas a praça tem sido um refúgio em tempos de pandemia. É ideal para pegar um sol e fazer exercícios. Sempre de máscara, é claro. E com tudo novinho, é ainda mais prazeroso – falou, lamentando as aulas de ginástica no ginásio ainda estarem canceladas por conta da Covid-19.

Glênia Duarte de Paula, que mora há 37 anos na 249 e há 20 tem residência em frente à praça, fez questão de agradecer pessoalmente ao prefeito Samuca pelas melhorias. ?Criei minha filha aqui e hoje sou eu quem frequento o local. Além disso, a janela do meu apartamento fica virada para cá. É um prazer ver tudo bem cuidado – contou.

O prefeito Samuca Silva conversou com os operários que estão dando os últimos retoques na revitalização da praça e ouviu os moradores que passaram pelo local. ?Sabemos da importância dos espaços públicos de convivência e lazer no dia a dia da população. E isso se reforçou com a pandemia da Covid-19, quando estar ao ar livre é a melhor opção. Com esta obra, os frequentadores passam a contam com um local mais bonito e seguro perto de casa – concluiu.