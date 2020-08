Prefeitura sanitiza centro comercial do bairro Santo Agostinho em Volta Redonda

Matéria publicada em 16 de agosto de 2020, 14:49 horas

Volta Redonda – O centro comercial do bairro Santo Agostinho passou por sanitização neste domingo (16), através da equipe da SMI (Secretaria Municipal de Infraestrutura) da prefeitura de Volta Redonda. A ação é realizada diariamente em todo município para combater a Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, e evitar o aumento no número de casos.

A sanitização tem sido realizada todos os dias na cidade, em pontos estratégicos de comum aglomeração. Os hospitais, Centros de Triagem de Covid-19 e agências bancárias recebem o serviço uma vez por semana, enquanto os centros comerciais são sanitizados quinzenalmente. O serviço envolve a lavagem dos locais com uso de água clorificada e, em seguida, a aplicação do produto bactericida que, usado regularmente, tem a capacidade de afastar o vírus.

O secretário de Infraestrutura, Vinicius Ramos, explica que os trabalhos de higienização e sanitização já aconteceram nos principais pontos comerciais de Volta Redonda, nos pavilhões da Ilha São João, nas Unidades Básicas de Saúde e de Saúde da Família (UBSs e UBSFs), na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Santo Agostinho, nos Cais Aterrado e Conforto, no Hospital Dr. Munir Rafful, Hospital do Idoso e ao redor do Hospital de Campanha.

– A ação já foi realizada mais de 600 vezes na cidade. Todos os dias a nossa equipe está nas ruas, realizando esse trabalho que vem ajudando a conter a curva da Covid-19 em Volta Redonda – concluiu Vinicius.