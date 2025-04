Prefeitura tira dúvidas sobre Cartão Recomeçar no Parque Mambucaba

Angra dos Reis – Representantes da Prefeitura de Angra dos Reis se reuniram, na manhã desta segunda-feira (14), com líderes dos moradores do Parque Mambucaba para tirar dúvidas sobre os critérios de concessão do Cartão Recomeçar, benefício do Governo do Estado, criado para ajudar famílias afetadas por desastres naturais. O encontro, promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, contou com a presença de representantes do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Secretaria do Estado de Desenvolvimento Social, Defensoria Pública, Procuradoria Geral do Município, juntamente com o secretario de Articulação Governamental , Vítor Simoes e o secretário de Proteção, Defesa Civil, Fábio Júnior. A reunião foi realizada na sede da Defesa Civil, no bairro São Bento.

Durante a reunião, foram explicados os critérios técnicos e legais utilizados para o Cartão Recomeçar. O cadastro das famílias afetadas pelas fortes chuvas na última semana foi concluído na sexta-feira (11) pela Prefeitura de Angra e as que atenderem todos os critérios poderão receber o Cartão, no valor de R$ 3 mil. Mais de 3.800 moradores foram atendidos e cadastrados. Agora, essas informações serão enviadas para o Estado, que fará o cruzamento de dados para identificar quem tem direito ao benefício, de acordo com o Decreto Estadual 48057/2022.

“Hoje recebemos moradores do Parque Mambucaba e esclarecemos muitas dúvidas. Sabemos que muitas famílias perderam muitas coisas com o alagamento no bairro. Ao longo da última semana distribuímos cestas básicas, kits de limpeza e de higiene pessoal, colchão, água e fizemos o cadastro das pessoas para receberem o Cartão Recomeçar. Esse é um benefício do Estado, que define os critérios. Pelo município, fizemos 3.897 cadastros na última semana. O encontro de hoje foi importante para mostrar que a prefeitura está de portas abertas para ouvir e apoiar a população”, reforçou a secretária de Desenvolvimento Social, Thaísa Bedê.

Destinado à população em vulnerabilidade social atingida por desastres, como enchentes, deslizamentos, desabamentos e incêndios, o cartão permite a compra de materiais de construção, eletrodomésticos da linha branca e móveis. Os critérios para ter direito ao Cartão Recomeçar incluem atualização no Cadastro Único até o dia do desastre, residir na área afetada, ter renda per capta de até 1/2 salário-mínimo ou renda total familiar de até 3 salários-mínimos, conforme o Decreto Estadual 48057/2022.