Prefeitura vai garantir mais 244 viagens de ônibus por dia em 14 linhas

Matéria publicada em 21 de setembro de 2022, 17:47 horas

A cada passageiro que entrar no ônibus, cai valor pago pelo poder público por quilômetro rodado pelo veículo

A Prefeitura de Volta Redonda vai garantir um acréscimo de 244 corridas diárias em 14 linhas tidas como mais problemáticas no transporte público municipal. Ao todo, serão mais 2350 corridas por mês, privilegiando horários e dias nos quais os ônibus estavam rareando ou até mesmo deixando de passar nos pontos. Para isso, a Prefeitura aprovou na Câmara Municipal um subsídio de até R$ 250 mil por mês para custear a retomada das corridas. Isso não significa, no entanto, que o governo dará este valor fixo mensalmente para as empresas concessionárias do transporte. Esse montante, pelo contrário, ficará sempre a menor dentro de uma lógica de que nenhum ônibus vai andar vazio.

A coisa vai funcionar da seguinte maneira: a prefeitura vai pagar R$ 6,30 por quilômetro rodado nos horários que estão sendo retomados ou abertos, mas vai subtrair na conta final o que pagou cada passageiro que foi transportado nesta viagem. Em um exemplo prático, supondo que a linha Monte Castelo-Cajueiro percorra 10 quilômetros, parando de ponto em ponto. Neste caso, a viagem vai custar ao seu final um total de R$ 63,00. Só que a cada passageiro que entrar no ônibus e pagar passagem, vai ser descontado o valor da passagem paga R$ 4,20. Ou seja, se entrarem 16 passageiros no percurso total, a prefeitura não vai desembolsar nada pela viagem.

O pagamento de subsídio às empresas de ônibus tornou-se um dos mecanismos que prefeituras de todo o país estão adotando para evitar o colapso do transporte público. A pandemia da Covid-19, a alta do diesel e outros fatores acabaram por tornar o negócio pouco rentável e empresas estão quebrando ou abandonando linhas menos rentáveis. O problema é que cabe aos governantes garantir o transporte, mesmo quando o ônibus transporta poucos passageiros. Até mesmo que seja apenas uma pessoa dentro do veículo, ainda assim é dever do poder público tentar garantir o deslocamento.

A situação, que é ruim em todas as cidades do país, em Volta Redonda tem tudo para ganhar ares ainda mais dramáticos, com a falência da Viação Sul Fluminense.

Das 14 linhas abrangidas na conta da Prefeitura, ao menos quatro são operadas pela empresa que está para fechar as portas.

Preservação de empregos e Licitação

Desta forma, o subsídio aprovado previamente pela Prefeitura, com apoio de praticamente todos os vereadores da cidade, acaba por tornar o cenário um pouco melhor nas discussões que vão se seguir ao encerramento das atividades da Sul Fluminense. Segundo o Prefeito Antonio Francisco Neto, nas discussões marcadas pela Justiça para abordar a continuidade do serviço de transporte público com a sápida de cena da viação em falência, haverá principal cuidado em preservar os empregos dos trabalhadores.

“Vamos defender a licitação das linhas, mas em primeiro lugar temos de lembrar que esta questão está judicializada. Ou seja, não adianta ficar prometendo o que não se pode garantir. Muito do que será discutido vai depender da Justiça, mas acredito que um ponto comum nas discussões será a preservação dos empregos. Quem entrar, teria de assumir esse compromisso com todas as partes. Um dos trunfos que teremos será justamente a aprovação do subsídio. Conseguimos nos antecipar momentaneamente ao caos que poderia ser gerado”, disse Neto.

As linhas que receberão acréscimos de horários e dias serão apresentadas nesta semana, com novos horários e itinerários. Além disso, a Prefeitura também vai criar ao menos uma nova linha, que vai ligar São Carlos ao Belvedere. Outro detalhe: mesmo se todas as 244 viagens ocorressem com ônibus vazio, ainda sim não seria pago o valor cheio de R$ 250 mil às empresas de ônibus, pois há uma reserva neste valor para possíveis adequações em futuras necessidades.