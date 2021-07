Prefeitura viabilizará 880 cirurgias de catarata em Angra dos Reis

Matéria publicada em 23 de julho de 2021, 12:01 horas

480 procedimentos serão realizados nesta semana e outros 400 no mês de agosto

Angra dos Reis – A saúde da população de Angra dos Reis é prioridade para a prefeitura. Para proporcionar mais qualidade de vida aos moradores, o Hospital Municipal da Japuíba (HMJ), em parceria com a Secretaria de Saúde, irá viabilizar 880 cirurgias de catarata, sendo 480 nesta semana e outras 400 no próximo mês.

Entre quinta-feira (22) e domingo (25), 480 procedimentos, previamente agendados, serão realizados em um caminhão que está estacionado no Estádio Municipal, no Balneário. O veículo, que possui quatro cadeiras de atendimento, sendo duas para anestesia e outras duas para cirurgias, chegou na cidade na terça-feira (20) e teve todos os protocolos analisados pela Vigilância Sanitária.

Na manhã de ontem, o prefeito Fernando Jordão, acompanhado da diretora-hospitalar do HMJ, Berenice Valle, do secretário de Saúde, Glauco Fonseca, e das vereadoras Luciana Valverde (líder do Governo) e Titi Brasil, foi acompanhar o início dos procedimentos.

– Nossa expectativa é fazer 15 cirurgias a cada hora, na segunda vista de pessoas que operaram a primeira em outubro do ano passado. Nossa missão é devolver a visão às pessoas, promovendo a saúde dos olhos. É muito ruim não enxergar direito, não poder ler, não ter acessibilidade dentro da própria casa. Aqui, a prefeitura faz a remoção da catarata e coloca também a lente, que é o mais importante – afirmou o prefeito Fernando Jordão.

A primeira paciente a ser operada foi Sueli da Conceição Rosa, 71 anos, moradora do Morro do Abel. Segundo ela, depois da primeira cirurgia, sua vida mudou.

– Agora consigo ler a bíblia na igreja e tenho mais qualidade de vida. Minha expectativa com esta segunda operação é que as coisas melhorem ainda mais. Sou muito grata à Prefeitura de Angra – agradeceu a aposentada.

Em agosto, nos dias 21, 22, 23 e 24, mais 400 cirurgias de catarata serão realizadas, sendo 100 por dia, na primeira vista dos pacientes.

– Esta cirurgia de alto volume de catarata é muito importante. De 2018 a 2020, realizamos 2.162 procedimentos. Este número somado às 880 que estamos fazendo, chegará a marca de 3.042 cirurgias de catarata viabilizadas pelo município de Angra dos Reis – informou Berenice Valle, diretora-hospitalar do HMJ.

Para ter acesso à cirurgia de catarata, o morador deve procurar a unidade de saúde mais próxima de sua residência e lá o médico fará um encaminhamento para o setor oftalmológico do HMJ. Após consultas e exames, caso os especialistas constatem a necessidade da cirurgia, ela será agendada para uma próxima ação de cirurgia de alto volume de catarata.