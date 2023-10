Premiê israelense diz que país está em guerra

Tel-Aviv – O premiê israelense Benjamin Netanyahu declarou neste sábado (7) que o país está em guerra contra a Palestina. A afirmação se deu após um ataque surpresa, neste sábado, coordenado pelo Hamas, grupo militante palestino. Até o momento, 40 pessoas morreram e 779 ficaram feridas.

As Forças de Defesa de Israel (FDI) disseram que cerca de 2.200 foguetes foram usados no ataque, que teria partido da Faixa de Gaza. O comandante militar do Hamas, Muhammad Al-Deif, divulgou uma mensagem gravada na qual anuncia a operação ‘Tempestade Al-Aqsa’. No áudio, ele diz que o grupo palestino “alvejou as posições inimigas, aeroportos e posições militares (de Israel, grifo nosso)” com milhares de foguetes.

Discurso

Em seu discurso na manhã deste sábado, o premiê Benjamin Netanyahu disse que determinou a evacuação das comunidades que foram “infiltradas por terroristas”. Afirmou também que “o inimigo pagará um preço sem precedentes”. Leia o discurso na íntegra:

“Cidadãos de Israel, estamos em guerra, não numa operação ou em rondas, mas em guerra. Esta manhã, o Hamas lançou um ataque surpresa assassino contra o Estado de Israel e os seus cidadãos. Estamos nisto desde as primeiras horas da manhã. Convoquei os chefes do sistema de segurança e ordenei – em primeiro lugar – a evacuação das comunidades que foram infiltradas por terroristas. Isso está sendo feito atualmente. Ao mesmo tempo, ordenei uma ampla mobilização de reservas e que respondemos ao ataque de uma maneira que o inimigo não conhecia. O inimigo pagará um preço sem precedentes. Enquanto isso, apelo aos cidadãos de Israel para que cumpram estritamente as diretrizes das Forças de Defesa de Israel e do Comando da Frente Interna. Estamos em guerra e vamos vencer”.