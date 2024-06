Prêmio Firjan de Sustentabilidade tem inscrição estendida

Estado do Rio – Continuam abertas, até o dia 28 de junho, as inscrições para o Prêmio Firjan de Sustentabilidade 2024. “Um dos objetivos é dar visibilidade às ações institucionais que contribuem para a sustentabilidade do Estado do Rio de Janeiro, reconhecendo iniciativas com potencial para motivar e influenciar positivamente demais instituições. Queremos reconhecer e premiar, as ações de destaque em prol do desenvolvimento sustentável, que conciliaram as atividades produtivas com a proteção ambiental, o equilíbrio econômico, a boa governança e o bem-estar social”, explica Isaac Plachta, presidente do Conselho Empresarial de Meio Ambiente da Firjan.

Podem participar empresas, associações, sindicatos, instituições de ensino e pesquisa, terceiro setor, universidades e demais pessoas jurídicas com projetos concluídos ou em fase de implantação, desenvolvidos no território fluminense e com resultados mensuráveis em 2022 e/ou 2023. Os finalistas e vencedores serão revelados durante a cerimônia presencial de premiação, que será realizada em setembro.

A edição atual do prêmio possui sete categorias: Governança Corporativa, Estratégias de Engajamento e Promoção da Agenda 2030 dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável; Água e Efluentes; Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos; Mudança do Clima e Eficiência Energética; Resíduos Sólidos; e Gestão de Impacto e Investimento Social.

O formulário para inscrições está disponível aqui: https://bit.ly/4cimAwa.