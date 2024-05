Prêmio Mulher Real 2024

Apoiadores: Graffith Eventos; Melo Photos; Espaço C; Luz & Show por DJ Felipe Lemos; Bruno Chio Produções; Marcello Limah; Bellas Flores; Agencia Oficina Criativa; Ana Paula Delgado Produções e Eventos; Tudo Doce – Doceria Gourmet; RW Produções; Elci Noivas e Noivos; Aline Franco Comunicação e Oratória; Tomada Filmes e Storytelling; Doce com Mel; Mesclata Torteria; Fago Vinhos; Glaucya Mariote Doceria e Confeitaria; Distinto Gourmet; Chris Carraro Cake Designer; RM Home e Service Iluminação; Café Rei de Judá; Micha Gourmet;

Patrocinadores: Hotel Bela Vista Volta Redonda; MR Viagens; Shopping Park Sul; Foco Comunicação; Joalheria Regina; Shopping do Mármore; Alquilab Pharma; Idealizze Imobiliária; Instituto Harmony by Ariely Salha; AMD Brasil Proteção Veicular; Natalie Alsa; Rosy Gusmão Makeup & Hairstyle; Gless Volta Redonda; BioExtratus Cosméticos Naturais; Espaço Viverde Penedo; Japas da Cris; Ótica Modelo; BarraSign; Academia Melão; Mar-Oxi Óleos Ozonizados, Melanina Bronze.

Idealizada por mim, com produção da renomada promoter Ana Paula Delgado, a premiação foi criada em homenagem a minha querida mãe Marta Soares, que é aposentada devido a problemas de saúde, trabalhou como cozinheira em indústrias na região, e hoje dedica seu tempo cuidando dos netos, e aproveitando os bons momentos ao lado da nossa família. Um exemplo de mulher, guerreira, mãe, amiga, já passou fome na infância com seus 11 irmãos, veio de uma família muito humilde, e sem dúvidas é a figura mais importante da minha vida. Foi pensando em toda sua história de luta, que decidi dedicar um evento especialmente para ela, fazendo uma declaração pública, com a ideia de inspirar aqueles ao seu redor a valorizar o amor, a mãe, a mulher, a luta!