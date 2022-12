Natal solidário: família do Dadinho do Presépio segue com tradição natalina de quase 30 anos - Diário do Vale

Natal solidário: família do Dadinho do Presépio segue com tradição natalina de quase 30 anos

Matéria publicada em 12 de dezembro de 2022, 10:44 horas

Atração será reinaugurada hoje em Volta Redonda

Volta Redonda – O Presépio do Dadinho, atração natalina tradicional da cidade, que faz a alegria da população sul fluminense há quase três décadas está de volta. A família decidiu seguir com a iniciativa de Eduardo Ermida Filho, o Dadinho, que morreu aos 73 anos, em 2020, vítima da Covid-19. Ele era conhecido por montar em sua casa, durante 29 anos, um presépio de Natal, que ficava aberto para a visitação do público.

Após dois anos sem a montagem do presépio, devido ao isolamento social durante a pandemia do coronavírus, a família decidiu seguir com a tradição dele viva. “Isso era a vida dele e enquanto tivermos forças, vamos honrar o seu legado”, conta a filha de Dadinho, Kelly Ermida.

A inauguração será na noite de hoje (12), às 19 horas e a visitação poderá ser feita diariamente, das 19 às 22 horas, até o dia 6 de janeiro.

Kelly conta que a tradição surgiu simplesmente porque seu pai amava o Natal e faz um agradecimento especial àqueles que contribuem para a continuidade da ação. “Ele queria trazer a história do nascimento de Jesus, o verdadeiro sentido do Natal, que é partilhar e comemorar a vida. Agradeço a minha mãe, Regina Ermida e a seus leais amigos, Lair Vitorino e Alexandre Virgilio. Sem vocês, não conseguiríamos continuar”.

A família arrecada alimentos e brinquedos, que serão doados a famílias em situação de vulnerabilidade social e a asilos da região. “Estamos pedindo a quem puder que colabore com doações. Vamos tentar, ao menos por um instante, melhorar a vida das pessoas”, conclui Kelly.

O presépio é montado na residência da família, na Rua São Vicente de Paula, 21, no bairro Niterói. A entrada é gratuita.